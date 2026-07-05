Il Sersale è tornato. Dopo tre lunghi anni passati nel "Purgatorio" della Promozione, la società giallorossa ha riagguantato l'Eccellenza e non ha nessuna intenzione di recitare il ruolo di comparsa. La campagna acquisti estiva è entrata nel vivo e la dirigenza è a caccia dei tasselli giusti per rinforzare la rosa, ma per costruire il futuro serve prima di tutto solidità. E la prima, fondamentale certezza per la stagione 2026/27 ha un nome e un cognome: Salvatore Scalise.

Una maglia come una seconda pelle

La programmazione del club non poteva che partire dal suo leader indiscusso. Salvatore Scalise, difensore classe 1988, porterà ancora una volta la fascia al braccio. Più che una semplice divisa, quella giallorossa per lui è una seconda pelle, un simbolo che ha dimostrato di avere praticamente tatuato addosso in anni di battaglie sul terreno di gioco.

Sarà ancora lui a guidare il reparto arretrato dei Lupi, forte di un mix di esperienza, carisma e senso di appartenenza che lo rendono un punto di riferimento insostituibile dentro e fuori dallo spogliatoio.

L'identikit del Capitano

"Un condottiero che da anni guida i colori giallorossi con orgoglio, sacrificio e appartenenza. Il simbolo di una squadra che vuole tornare grande" si legge nel comunicato ufficiale del club. Esperto difensore centrale, classe 1988, e un attaccamento viscerale alla maglia e uomo spogliatoio

Con la conferma del capitano di mille battaglie, il Sersale lancia un messaggio chiaro alle rivali del prossimo campionato di Eccellenza. Il mercato porterà sicuramente volti nuovi alla corte del tecnico, ma le fondamenta su cui poggerà la squadra rimangono solide e radicate nella storia recente del club. Con Scalise in prima linea, i Lupi sono pronti a ruggire di nuovo.