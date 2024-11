I rossoblù di Zauli pagano il doppio svantaggio firmato dagli ex Catanzaro Kanoute e Cianci nella prima frazione. Nel secondo tempo il goal di Tumminello non basta per riaprire la gara

La sfida, anomala a porte chiuse, allo Iacovone è tra una delle squadre più accreditate per la vittoria del campionato, anche se la partenza dei pitagorici non è stata proprio irresistibile, che fa visita ad una delle possibili outsider anche per le caratteristiche del suo mister Eziolino Capuano. Un allenatore che sa inventarsi “cure” anche per ciò che non accade in campo, così come in questa occasione per il suo Taranto che subisce i “fattacci” della prima giornata che hanno reso lo stadio inagibile fino ad oggi, con la gara odierna che si disputa a porte chiuse.

Primo tempo

La sfida è subito aperta ma la prima occasione è dei padroni di casa con Romano che da fuori impegna Dini che si salva in angolo al sesto minuto. D’Errico, schierato per la prima volta da titolare, ai danni di Felippe con la conseguente scalata a fianco di Petriccione, costringe i ragazzi di Capuano a dover coprire più linee di passaggio. Al 13’ Tribuzzi come un fulmine scaglia un missile che si stampa sull’incrocio alla destra del fermo Vannucchi, azione a termine di un periodo di predominio ospite. Ma si fa subito male D’Errico e Zauli mette Rojas (e non Felippe) per non tornare indietro rispetto alla gara preparata. Gara però che diventa brutta fino alla mezz’ora con Dini che deve di nuovo disinnescare Romano da fuori, questa volta da calcio da fermo. Al 33’ la frittata crotonese serve a Kanoute il vantaggio di casa che si sente perché i tifosi pugliesi sono piazzati con il maxi schermo proprio dietro la loro curva e festeggiano. L’attaccante senegalese ex Catanzaro parte sul filo del fuorigioco su lancio di Vannucchi ma rimane davvero troppo solo ed a tu per tu con Dini non sbaglia.

Il Crotone risponde subito con Vitale che, decentrato sulla destra, mette al centro per Gomez che sfiora di testa. Poi Tribuzzi con un diagonale destro dal limite ben indirizzato all’angolino basso alla destra di Vannucchi, ma il portiere di casa si distende e con la punta delle dita manda in angolo sul quale il pallone arriva sulla testa di Rojas che però da buona posizione non riesce ad impattare con forza. Nemmeno il tempo per disperarsi e la passività difensiva pitagorica è nuovamente letale: al 42’ è l’altro ex catanzaro Cianci infatti che da due passi può appoggiare su una sponda in mezzo toccata da una punizione crossata sul secondo palo. Ora per il Crotone sarà durissima anche se già nello scorcio di prima frazione Rojas che si procura un angolo che poteva essere gestito meglio.

Secondo tempo

Per la prima volta Zauli cambia subito: entrano Giannotti e Tumminello, fuori Gigliotti e D’Ursi. Il Crotone riesce ora ad avere il predominio quasi totale ma molto complice la super gara dell’ex Panico, il Taranto non deve soffrire occasionissime. E’ infatti al 55’ che Tribuzzi riesce a far diventare super anche Vannucchi che gli nega ancora la rete, anche se Gomez e Tumminello potevano essere serviti. Il Crotone verso l’ultimo quarto di gara cerca di non perdere la calma e controllare le possibili ripartenze attuando un pressing ragionato che però non porta azioni pericolose. Capuano così cambia con Bifulco e Ferrara per Panico e Kanoute. Zauli boccia invece definitivamente Rojas sostituendolo con Cantisani.

Ma fino all'80' gli ospiti riescono solo a fiammate a dare scossoni alla gara, infatti è Giannotti ad essere murato ricavando uno sterile angolo che due minuti più tardi invece diventa fondamentale per riaprire la gara: è Giron a calciarlo questa volta con Tumminello che quasi da fermo fuori dall’area piccola manda la palla dove Vannucchi non può nulla. Capuano in apnea cambia inserendo Papaserio e Capone per Romano e Zonta. Il Crotone ora ci mette il cuore ma all’87’ il Taranto sciupa un cross proprio di Papaserio per Fiorani che spedisce alto da ottima posizione. I cinque di recupero permettono solo un ulteriore sforzo che la squadra di Capuano non deve faticare tantissimo per portare a casa la terza vittoria che fa scavalcare i cugini dello Ionio con una gara in meno.

Il tabellino di Taranto Crotone (2-0)

TARANTO (3-5-2): Vannucchi; De Dantis, Antonini, Riggio; Romano (dall’83’ Papaserio), Calvano, Mastromonaco, Zonta (dall’83’ Capone), Panico (dal 69’ Bifulco); Kanoute (dal 69’ Ferrara), Cianci (dal 76’ Fiorani). All.: Ezio Capuano

CROTONE (4-2-3-1): Dini; Leo (dall’83’ Bove), Loiacono, Gigliotti (dal 46’ Giannotti), Giron; Vitale, Petriccione; Tribuzzi, D’Errico (dal 17’ Rojas dal 70’ Cantisani), D’Ursi (dal 46’ Tumminello); Gomez. All.: Lamberto Zauli

RETI: Kanoute (TA) al 33’; Cianci (TA) al 42’; Tumminello (KR) all’81’;

ARBITRO: Michele Delrio