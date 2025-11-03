È stato il difensore brasiliano Kerve Lemos Da Silva uno dei protagonisti del derby di Eccellenza valido per l’ottava giornata, vinto ieri pomeriggio dal Trebisacce 4-0 in casa della Rossanese allo stadio “Stefano Rizzo”. Il gol del 0-4, firmato dall’ex Isola Capo Rizzuto, ha chiuso una partita dominata dai giallorossi di mister Serafino Malucchi.

Dopo il successo, che porta il Trebisacce a quota 18 punti, a meno uno dalla capolista Praiatortora, Kerve ha parlato ai microfoni del network LaC, mostrando tutta la sua soddisfazione per il momento della squadra: «Soprattutto sono felice con questa squadra, con questo gruppo, che lavora tanto. Stiamo facendo bene ogni domenica, l’importante è tenere i piedi per terra e continuare così».

Con i suoi 190 cm, il numero 5 giallorosso ha confermato di essere una pedina fondamentale per il reparto difensivo e al tempo stesso un elemento in grado di incidere anche in fase offensiva. Il brasiliano ha poi dedicato la sua rete: «Io questo gol dedico a tutta la mia famiglia che è lontana da me. Sono qua per un sogno – dice – , e questo gol lo dedico alla mia mamma e alla mia sorella, che sono tutto per me».