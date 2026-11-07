Una pagina storica per lo sport calabrese e per le arti marziali italiane. Con una lettera ufficiale a firma del Presidente della Fijlkam (Federazione Italiana Giudiziarie Judo Lotta Karate Arti Marziali), Giovanni Morsiani, è stato conferito alla Maestra vibonese Viola Zangara il grado di Cintura Nera 6° DAN di Karate.

La promozione, avvenuta con decisione “motu proprio”, segna un primato assoluto: Viola Zangara è infatti la prima e unica donna in Calabria, nonché la prima e unica Maestra della regione, a ricevere un simile riconoscimento.

Il riconoscimento della Federazione

Un traguardo che premia decenni di dedizione, sacrifici e valore promozionale sul territorio. Nella lettera ufficiale, il Presidente Morsiani ha evidenziato il valore simbolico e tecnico dell'onorificenza: «Il più alto e prestigioso riconoscimento sportivo e corona, nella maniera più degna, la tua lunga militanza sportiva e la tua dedizione verso il Karate italiano».

Il 6° DAN viene infatti concesso per la pluridecennale e meritoria opera svolta a favore del Karate nazionale, tenendo conto delle benemerenze accumulate negli anni e del costante impegno profuso sia nello sviluppo tecnico sia nella diffusione dei valori della disciplina.

La gioia e l'emozione di Viola Zangara

L'emozione della Maestra Zangara traspare vivamente dalle sue parole a caldo, cariche di orgoglio per un obiettivo che va oltre il semplice risultato sportivo e celebra una vita intera spesa sul tatami: «Con grande emozione voglio condividere con tutti gli amici il grande orgoglio di essere la prima e unica donna in Calabria, oltre che la prima e unica Maestra, a essere insignita del 6º Dan di Karate ‘Motu Proprio’ Fijlkam. Desidero ringraziare di cuore il Presidente della Federazione Fijlkam, Giovanni Morsiani e il Presidente Nazionale del Settore Karate, Davide Benetello, per questo importante riconoscimento che premia un percorso di Vita dedicato al Karate, prima da Atleta, poi da Tecnico e ora da Dirigente. Ringrazio il Presidente del Comitato Regionale Calabria, Enzo Migliarese, e tutti i componenti della squadra del Comitato Regionale Fijlkam Calabria. Ma il grazie più grande va a Luciano Dichiera, per essere il mio tutto».

Un traguardo d'eccellenza che non rappresenta soltanto una vittoria personale, ma si trasforma in un forte segnale di ispirazione per l'intero movimento sportivo femminile e per tutti i giovani atleti della regione.