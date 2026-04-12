Montecarlo incorona Jannik Sinner. L’azzurro conquista il Masters 1000 del Principato al termine di una finale intensa e spettacolare contro Carlos Alcaraz e torna a essere il Numero 1 al mondo nel ranking Atp.

Il primo set è una battaglia vera, condizionata dal vento e da scambi lunghi e logoranti. Sinner resta lucido nei momenti decisivi, trascina il parziale al tie-break e lo chiude approfittando di un passaggio a vuoto dello spagnolo. È lì che si indirizza la partita: nella gestione della pressione, nella capacità di alzare il livello quando conta.

Anche nel secondo set l’equilibrio non manca, ma l’italiano dà la sensazione di avere più controllo. Il suo tennis è solido, continuo, sempre aggressivo al punto giusto. Alcaraz prova a cambiare ritmo, ma Sinner risponde con maturità, limitando gli errori e colpendo nei momenti chiave fino alla chiusura definitiva.

Il successo vale molto più di un semplice titolo. È la prima affermazione a Montecarlo e, soprattutto, la conferma di una crescita ormai completa. Dopo i trionfi sul cemento, Sinner dimostra di poter dominare anche sulla terra battuta, superficie che in passato sembrava meno naturale per il suo gioco.

La vittoria contro Alcaraz, nella loro rivalità sempre più centrale, aggiunge ulteriore peso all’impresa. Non è solo un trofeo: è un segnale al circuito. Sinner è pronto a prendersi tutto.