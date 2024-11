Generato ufficialmente il calendario del prossimo campionato di Serie D (Girone I) che vedrà protagoniste le quattro calabresi Reggina, Sambiase, Locri e Vibonese.

Esordio in trasferta. La prima in casa contro il Sambiase

Tra le calabresi, come detto, c'è anche il club del presidente Pippo Caffo che ha così scoperto la sequenza delle avversarie che ostacoleranno le ambizioni della squadra di mister Facciolo.

L’esordio della Vibonese sarà in trasferta sul campo della neopromossa Nissa mentre, l'esordio stagionale in casa, è previsto per la settimana successiva (15 settembre) contro l'altra neopromossa Sambiase, in un vero e proprio derby calabrese.

Nella terza giornata per la Vibonese ci sarà un altro scontro "fratricida" dal momento che di fronte ci sarà il Locri. Il match contro la Reggina, invece, è previsto per il 17 novembre e con i rossoblù che chiuderanno l'anno con le delicate sfide contro Siracusa e Paternò.

Le sensazioni del ds Ettore Meli

Le parole del direttore sportivo Meli in merito alla stesura del calendario: Ds Ettore Meli su calendario: «Bello e affascinante come tutti i calendari. Iniziamo subito contro una delle pretendenti alla vittoria del campionato e per di più in trasferta. Ma bisogna comunque affrontarle tutte e l’avvio subito forte può solo darci ancora più motivazioni»