Il designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi, si è autosospeso dal ruolo di responsabile della Can «in accordo con l’Aia e per il bene del gruppo», dopo aver appreso di essere indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. Nelle scorse ore gli sarebbe stato notificato un avviso di garanzia nell’ambito dell’inchiesta coordinata dal pubblico ministero Maurizio Ascione.

Il designatore, secondo quanto riferito da fonti a lui vicine, si sarebbe detto «sereno», dichiarandosi estraneo alle accuse e pronto a difendersi per chiarire la propria posizione.

L’indagine, avviata a seguito di un esposto presentato nell’estate dello scorso anno – legato anche alle segnalazioni dell’ex assistente arbitrale calabrese Domenico Rocca – riguarda presunti episodi della stagione 2024/2025. Tra le partite finite al vaglio degli inquirenti figurano Udinese-Parma del 1° marzo 2025, per una presunta interferenza nella sala Var di Lissone, e Inter-Verona del gennaio 2024, in cui non sarebbe stata attivata la “on field review” per un episodio contestato.

Sul piano sportivo si è già attivata la Procura federale della FIGC, che ha chiesto gli atti alla Procura di Milano. L’ufficio guidato da Giuseppe Chinè aveva in precedenza archiviato un fascicolo relativo a uno degli episodi segnalati, con il via libera della Procura generale dello sport del Coni.

Intervento anche del ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che ha invocato «trasparenza, tempestività e parità di trattamento», chiedendo chiarimenti al Coni sulla gestione interna della denuncia.

Preoccupazione dal mondo arbitrale. L’ex presidente dell’Aia, Marcello Nicchi, ha sottolineato la necessità di fare chiarezza: «Non sono buone notizie – ha affermato – in un momento in cui gli arbitri avrebbero bisogno di essere supportati», parlando di una fase complessa per l’intero sistema calcistico italiano.