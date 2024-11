Sarà tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il russo Daniil Medvedev l'ultimo del "Quinto Slam" sul cemento di Indian Wells nel deserto californiano. Il ventenne murciano ha fermato la corsa di Jannik Sinner, che ha interrotto la striscia di risultati positiva a 19 successi, confermandosi ancora secondo nella classifica mondiale. Daniil Medvedev ha dovuto sudare nella seconda finale contro l'idolo di casa Tommy Paul, chiudendo in tre set (1-6, 7-6, 6-2) e conquistando la finale come nell'edizione dell'anno scorso.

È Tommy Paul ad iniziare forte, con Daniil Medvedev in serie difficoltà. Un ritmo che porta l'americano ad aggiudicarsi il primo set con il punteggio di 6-1. Secondo set equilibrato, con Medvedev che conquista un break, ma si fa raggiungere sul 5-5 da Paul. Si va al tie break con l'americano che si infortuna alla caviglia e il russo vince 7-3, per l'1-1 che porta la sfida al terzo e decisivo set.

L'infortunio condiziona il terzo set per l'americano che non riesce più ad essere incisivo quanto nei due set precedenti. Medvedev prende il largo e chiude l'incontro vincendo il terzo 6-2. Ora resta la finale che, come nel 2023, vedrà opposti gli stessi giocatori: Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev.

I precedenti

Sarà la ripetizione dell’ultimo atto del 2023, quando a vincere fu il 20enne murciano in due set (6-3 6-2). L’ultima volta sul cemento outdoor, allo Us Open, a festeggiare fu il russo, in semifinale, in quattro set, mentre il loro ultimo confronto in assoluto è stato nel girone delle Finals, dove a imporsi fu Alcaraz ma in quel caso Medvedev era già qualificato per la semifinale. Per Medvedev sarà la trentottesima finale in un torneo (20 vinte e 17 perse), la prima dalla sconfitta all’Australian Open contro Sinner, per Alcaraz la diciassettesima (12 vinte, 4 perse). Una vittoria che manca tantissimo per entrambi: Alcaraz non ne vince uno da Wimbledon 2023, il russo addirittura dagli Internazionali di Roma al Foro Italico.

Classifica Atp senza scossoni

Jannik Sinner nella classifica aggiornata dopo la sconfitta con Alcaraz ha 8310 punti. L'azzurro ha confermato lo stesso risultato della scorsa stagione non perdendo punti in classifica. Alcaraz se vince stasera la finale raggiunge 8805 punti, confermando i punti della vittoria 2023. In caso di sconfitta avrà 8455 punti. In testa c'è Djokovic con 9725 punti, con il serbo che ha guadagnato 50 punti nonostante l'uscita dal torneo, sconfitto da Luca Nardi agli ottavi, perché lo scorso anno non aveva partecipato. Posizioni in classifica che non cambieranno nemmeno in caso di vittoria di Medvedev che resterà al quarto posto. Dopo il "Quinto Slam" il circus si trasferirà a Miami con Sinner, Alcaraz e Medvedev pronti a darsi ancora battaglia. Non ci sarà il numero 1 del ranking Novak Diokovic, che l'anno scorso era stato fermato per il passaporto Covid e quindi non perderà punti in classifica. La sfida per il numero 2 del ranking è appena iniziata, prossima fermata Miami Open!