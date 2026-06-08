Un fine settimana all'insegna della passione nerazzurra quello vissuto dagli Inter Club della Calabria al Villaggio Sant'Andrea, a Sant’Andrea Apostolo dello Jonio, in occasione della festa del coordinamento regionale.

L'evento, andato in scena tra il 6 e il 7 giugno, ha richiamato centinaia di tifosi provenienti da tutta la regione, confermando la forza del movimento interista calabrese, che può contare su quasi 70 Inter Club e oltre 8mila soci iscritti.

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Ospiti d'eccezione della manifestazione sono stati le ex stelle dell'Inter Hernanes e David Suazo. Le due Legend nerazzurre hanno partecipato a un esclusivo Meet&Greet con i soci, concedendosi a foto, autografi e momenti di confronto con i tifosi, tra ricordi e aneddoti legati ai colori nerazzurri.

Il programma della due giorni è stato particolarmente ricco. Tra le iniziative più apprezzate il torneo di calcetto dedicato ai soci junior e uno spettacolo interamente riservato al mondo Inter Club. Spazio anche ai più piccoli con il concorso artistico "Inter - I colori del cuore", promosso dall'Inter Club di Santa Sofia d'Epiro "P. Curti - Facchetti" con il patrocinio della sede Inter Club di Milano.

Nel corso della manifestazione è stata presentata la quinta edizione dell'iniziativa, rivolta ai soci Inter Club Junior della Calabria. Il tema scelto per l'edizione 2025-2026 è "Coloriamo la Pace Nerazzurra", un invito ai bambini e ai ragazzi a rappresentare attraverso il disegno un mondo in cui sport, amicizia e condivisione prevalgano su ogni divisione.

L'iniziativa, ormai diventata un appuntamento fisso per il mondo Inter Club regionale, punta a valorizzare la creatività dei giovani tifosi e il loro legame con i valori dello sport. I vincitori delle diverse categorie saranno premiati con riconoscimenti speciali e, per i primi classificati, anche con la possibilità di vivere un'esperienza esclusiva a San Siro in occasione di una gara dell'Inter. La festa del coordinamento regionale si è così trasformata in un momento di aggregazione, sport e solidarietà, rafforzando il senso di appartenenza della grande famiglia nerazzurra calabrese.