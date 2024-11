La squadra di Davide Nicola tiene botta ai più quotati avversari e rischia di portare via da San Siro un punto pesantissimo. Il gol di Perisic a 6 minuti dal termine cambia tutto

Il Crotone strappa ancora applausi al “Meazza” di Milano. Come contro il Milan un anno fa, anche oggi contro l’Inter la squadra pitagorica lascia San Siro con l’onore delle armi. Come in coppa anche in campionato, però, il risultato è lo stesso. Vince l’Inter ma la squadra di Vecchi ha dovuto sudare anche più delle classiche sette camice per avere la meglio sui calabresi.

I pitagorici tengono botta per ottantaquattro minuti poi crollano sotto i colpi di Icardi e compagni. L’argentino segna una doppietta nel finale ma il gol che spacca la partita lo infila Perisic a sei giri d’orologio dalla fine. I rossoblu pagano a caro prezzo il calo nella ripresa rispetto ad un primo tempo giocato, invece, su buoni ritmi e alla pari con l’Inter. Finisce 3-0 e Crotone sempre ultimo in classifica.