Non sarà un match come gli altri per l'allenatore rossoblu che ritorna alla

Consueta conferenza stampa pre-gara per mister Zenga in vista del match di sabato sera tra Inter e Crotone. Per l'allenatore degli squali non si tratta di una sfida come le altre, visto l'attaccamento alla maglia e alla società nerazzurra. «È un'emozione completamente differente – ha dichiarato Zenga – quando vai in un posto dove sei amato, dove tu ami quel posto, è chiaro che il sentimento cambia notevolmente. In questa partita, io arriverò allo stadio, saluterò prima e dopo qualsiasi sia il risultato, e so per certo che i tifosi dell'Inter apprezzeranno il fatto che per 90 minuti sarò un avversario, non un nemico».

«Credo che il Crotone – ha dichiarato l'allenatore degli squali – possa fare la sua partita se applica quello che fa nella settimana d'allenamento, allora sì che possiamo fare una prestazione di spessore». Tra le fila del Crotone non ci sarà Sampirisi, mentre tra quelle dell'Inter il bomber Mauro Icardi; questo non preoccupa Zenga poiché il club milanese ha degli ottimi elementi che non faranno rimpiangere il numero 9.

Prima di iniziare l'incontro con la stampa in merito al match di sabato sera, Zenga ha voluto omaggiare di un ricordo l'ex commissario tecnico della Nazionale Azeglio Vicini, scomparso nella giornata di mercoledì 31 gennaio. «È stato un grande – ha dichiarato – non solo per quello che ha fatto, ma anche per aver prodotto una squadra e cresciuto degli uomini».