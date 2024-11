I nerazzurri in riva allo Stretto a 14 anni dall’ultimo incontro in serie A. L’accordo tra i due club è stato raggiunto nella giornata di ieri e rientra nel tour programmato dal club nerazzurro durante la pausa per mondiali di calcio in Qatar

La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 22 dicembre. Sarà un giovedì e allo stadio “Granillo” di Reggio Calabria si affronteranno in amichevole Reggina e Inter. L’accordo tra i due club è stato raggiunto nella giornata di ieri e rientra nel tour di amichevoli programmati dal club nerazzurro durante la pausa per mondiali di calcio in Qatar.

Come riporta in un tweet il direttore della testata FCinter1908.it Daniele Mari per la società del presidente Steven Zhang probabile ritiro a Malta con due amichevoli in programma prima del rientro in Italia in vista della ripresa del campionato fissata a gennaio. Niente pausa iridata invece per la serie B, con gli amaranto impegnati in un turno del campionato cadetto anche nel giorno di Santo Stefano. Sarà inevitabilmente la partita del cuore per i fratelli Pippo e Simone Inzaghi, i due allenatori che si ritroveranno di fronte dopo l’ultimo Lazio-Benevento di serie A dell’aprile 2021 (5-3 per i biancocelesti).

Risale invece al novembre 2008 l’ultimo confronto tra le due squadre in serie A. In riva allo Stretto la prima Inter di Josè Mourinho contro gli amaranto allenati da Nevio Orlandi, sconfitti allo scadere da una zampata di Cordoba.