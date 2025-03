Squadre negli spogliatoi in attesa del verdetto. Qualora dovesse essere definitivamente rimandata i restanti minuti potrebbero essere giocati nella mattinata di domani

La partita tra Italia e Francia Under 19, valida per le qualificazioni agli Europei di categoria, è stata momentaneamente sospesa a causa della fitta nebbia che ha avvolto lo stadio Ceravolo di Catanzaro. L'incontro, che si svolgeva oggi pomeriggio, si trovava sul punteggio di 2-0 per gli azzurrini quando la visibilità è diventata compromessa dalla nebbia fitta, costringendo il

direttore di gara a fermare la gara.

Nel primo tempo, gli Azzurrini avevano dominato grazie alla brillante prova di Venturino, autore di un assist perfetto per Camarda per il gol dell'1-0. Nella ripresa, Ekhator ha trovato il raddoppio con un gran gol, ancora una volta grazie all'apporto di Venturino.

Al momento le squadre sono negli spogliatoi in attesa della decisione finale. Qualora dovesse essere definitivamente sospesa, i restanti minuti potrebbero essere giocati nella mattinata di domani.