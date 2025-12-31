Ventitré tornei vinti in 365 giorni, più i successi in Coppa Davis (la terza consecutiva) e la Billie Jean King Cup. L’Italia del tennis ha dominato il 2025 conquistando successi importanti con Jannik Sinner (6), Flavio Cobolli (2), Luciano Darderi (3) nel maschile, Simone Bolelli e Andrea Vavassori (4) nel doppio maschile, Jasmine Paolini (1) nel femminile, la stessa Paolini in coppia con Sara Errani (4) nel doppio femminile e Andrea Vavassori e Sara Errani (3) nel doppio misto. Un anno straordinario che aumenta la consapevolezza che l’Italia possa dominare i prossimi con un “campionissimo” come Jannik Sinner a far da “stella polare”.

Jannik Sinner, due slam conquistati e la sospensione Clostebol

Jannik Sinner ha vinto il primo Slam dell’anno conquistando il bis agli Australian Open. Il “campionissimo” azzurro ha battuto in finale a Melbourne il tedesco Alexander Zverev conquistando il terzo Slam della sua carriera. La vittoria australiana lascia però spazio al caso Clostebol e allo stop di 104 giorni con Sinner costretto a star fermo. Il rientro in campo a Roma, sconfitto in finale da Carlos Alcaraz. La stagione sulla terra rossa prosegue con un altra finale al Roland Garros e un’altra sconfitta sempre per opera del rivale spagnolo.

Jannik Sinner con il trofeo di Wimbledon

Ma sull’erba inglese di Wimbledon, con una storica vittoria su Carlos Alcaraz, la prima vittoria italiana in singolare per il tennis italiano, Jannik Sinner compie una vera e propria sfida che rilancia la sua rincorsa al numero uno del ranking Atp. Al ritorno sul cemento il tennista italiano ha conquistato il titolo ai China Open 2025, battendo in finale Learner Tien, e ha trionfato all'ATP 500 di Vienna superando ancora Zverev. Il primo titolo stagionale in un Masters 1000 è arrivato invece a Parigi, contro Felix Auger-Aliassime prima di chiudere la stagione con il secondo successo consecutivo alle Atp Finals di Torino battendo in finale il “solito” Alcaraz.

Flavio Cobolli conquista Bucarest e Amburgo

Flavio Cobolli con il trofeo di Bucarest

Il 2025 è l'anno del primo titolo Atp250 per Flavio Cobolli in carriera. Il tennista romano ha battuto in finale Sebastian Baez a Bucarest. Per Cobolli è poi arrivato anche il primo successo in carriera in un 500. Il tennista romano ha conquistato il secondo titolo sulla terra rossa, alzando il trofeo ad Amburgo: battuto in finale Andrey Rublev in finale.

Tre i successi stagionali per Luciano Darderi

Luciano Darderi trionfa a Bastad

Un 2025 da incorniciare anche per Luciano Darderi. Il 23enne italo-argentino, nato a Villa Gesell, ha conquistato tre titoli Atp250. Darderi a Marrakesch ha battuto in due set l’olandese Tallon Griekspoor. Settimana entusiasmante per Darderi a luglio con i titoli a Bastad, battuto in finale l’olamdese Jesper de Jong, e a Umago, sconfitto lo spagnolo Carlos Taberner.

Simone Bolelli e Vavassori: 4 titoli e la consapevolezza di esser diventati grandi

Bollelli-Vavassori vincono a Washington

Italia protagonista anche nel doppio con Simone Bolelli e Andrea Vavassori. La coppia azzurra ha conquistato il primo torneo stagionale vincendo l’Atp250 di Adelaide, perdendo qualche settimana dopo in finale agli Australian Open contro Harri Heliovaara ed Henry Patten. Bolelli e Vavassori hanno poi conquistato i tornei di Rotterdam (battuti Sander Gille e Jan Zielinski); Amburgo, sconfitta la coppia composta da Andres Molteni e Fernando Romboli e Washington, dove hanno trionfato contro Hugo Nys e Edouard Roger-Vasselin.

Jasmine Paolini conquista gli Internazionali d’Italia

Jasmine Paolini vince gli Internazionali d'Italia

L’unico successo per l'Italia nel singolare femminile arriva da Jasmine Paolini, che conquista gli Internazionali d'Italia 2025 battendo in finale la statunitense Coco Gauff in due set. Nell’annata della consapevolezza, dopo un 2024 straordinario, la numero uno del tennis italiano conquista l’ultimo atto anche al Cincinnati Open: sconfitta dalla polacca Iga Swiatek in due set.

Strepitose Errani-Paolini: trionfi a Roma e Parigi

Sara Errani e Jasmine Paolini vincono il Roland Garros

Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano quattro tornei nel 2025. La coppia azzurra si impone nel Wta1000 Qatar Open contro Jiang Xinyu e Wu Fang-Hsien. Azzurre vittoriose agli Internazionali d'Italia 2025, superando in due set Veronika Kudermetova e Elise Mertens, e al China Open 2025 per il secondo anno di fila. Ma il successo più importante dell’anno arriva al Roland Garros. Errani e Paolini hanno conquistato il titolo a Parigi battendo in tre set Anna Danilina e Aleksandra Krunic.

Italia protagonista anche nel doppio misto con Errani e Vavassori

Errani-Vavassori vincono gli US Open

Tre i successi stagionali per l’Italia nel doppio misto. Sara Errani e Andrea Vavassori hanno conquistato il torneo americano di Indian Wells e due titoli Slam al Roland Garros e agli US Open.

L’Italia concede il tris in Coppa Davis

L'Italia trionfa in Coppa Davis a Bologna

Impresa storica dell’Italia, che nonostante la rinuncia di Jannik Sinner, ha conquistato la Coppa Davis 2025, vincendo il suo quarto titolo assoluto e il terzo consecutivo (2023, 2024, 2025), battendo in finale la Spagna (2-0) a Bologna con le vittorie di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli.

L’Italtennis femminile conquista (ancora) la Billie Jean King Cup

L'Italia vince la Billie Jean King Cup 2025

Billie Jean King Cup colorata d’azzurro a Shenzhen in Cina. L’Italia batte in finale gli Stati Uniti (2-0) per il secondo anno consecutivo, conquistando il sesto titolo totale nella storia del tennis azzurro. Protagoniste assolute della vittoria sono state Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini, che hanno vinto i rispettivi singolari.