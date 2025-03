Al Ceravolo, davanti a oltre 5mila spettatori, finisce in parità la sfida tra la squadra di Bollini e gli. Nel prossimo match, contro i transalpini, gli azzurrini devono necessariamente vincere e sperare per qualificarsi agli Europei di categoria

Il 2-2 contro la Spagna tiene aperto il discorso qualificazione alla fase finale dell'Europeo Under 19 ma, come successo mercoledì contro la Lettonia, la vittoria è sfumata nei minuti finali.

A Catanzaro, davanti a 5.307 spettatori, è arrivato il secondo pareggio consecutivo per l'Italia: martedì, sempre al 'Ceravolo' contro la Francia - che oggi ha battuto 2-1 la Lettonia nell'altra sfida del girone - servirà però necessariamente una vittoria e sperare che la Spagna non vada oltre il pari con la Lettonia. Un successo della squadra di Paco Gallardo porterebbe i campioni in carica alla fase finale; in caso di arrivo a pari punti, e con lo scontro diretto pari, sarebbe invece la differenza reti a essere decisiva.

Vantaggio spagnolo con un'autorete di Leoni, pari su rigore di Mattia Liberali, che a 7' dalla fine aveva permesso all'Italia di capovolgere il risultato, ma all'88' è arrivato il definitivo 2-2 di Cordero, sempre dal dischetto.

La partita

Senza lo squalificato Camarda, Bollini ha schierato l'Italia con il 4-2-3-1, con cinque novità rispetto alla partita contro la Lettonia. Dentro Jack e Leoni in difesa (con Natali capitano), Sala a centrocampo, Liberali e Fortini dietro Ekhator. Prima conclusione dell'Italia al 16' con un sinistro di Fini alto sopra la traversa; l'Italia, però, è stata punita da una deviazione nella propria porta di Leoni su un cross basso di Monserrate che ha messo fuori causa Martinelli. La risposta dell'Italia in un destro di Rispoli deviato da Raul Jimenez, che ha riacceso anche il pubblico di Catanzaro, che ha potuto esultare al 29' per il pareggio di Liberali, arrivato su un calcio di rigore concesso dall'arbitro per un intervento di Merino (anche ammonito nell'occasione) sullo stesso giocatore del Milan. Munoz, di sinistro, ha spaventato Martinelli: palla fuori di poco. Stessa sorte per un altro sinistro, quello di Pablo Garcia.

La Spagna ci ha provato col piede mancino anche a inizio ripresa: sulla conclusione di Munoz, Martinelli ha deviato in corner. Primo cambio per Bollini, con De Pieri al posto di Fortini, a cui ne è seguito un altro, con Natali costretto a uscire per un problema fisico: dentro Pagnucco, con Jack a fare il centrale. Al 71' è servita la reattività di Martinelli per negare il gol a Janneh; dall'altra parte, riflesso di Raul Jimenez sul sinistro di Liberali. Nell'ultimo quarto d'ora dentro anche Venturino e Agbonifo per Rispoli e Fini. Ma è stato ancora Liberali, con uno splendido colpo di testa su cross di Magni, a dare il vantaggio all'Italia. Un vantaggio durato però soltanto cinque minuti: Jack ha atterrato in area Janneh, con Cordero che ha trasformato il rigore che ha rimesso il destino nelle mani della Spagna, prima dell'assalto azzurro al 3-2 ma anche di un sinistro fuori dello stesso Janneh che, fosse finito in rete, avrebbe eliminato l'Italia con 90 minuti di anticipo.