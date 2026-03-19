Ormai la notizia era nell’aria, ma adesso è ufficiale: martedì la Federazione Italiana Pallavolo ha comunicato che, ad agosto, Reggio Calabria ospiterà la Nazionale Italiana Maschile, Campione del Mondo. Gli Azzurri arriveranno in riva allo Stretto domenica 23 agosto e svolgeranno diverse sedute di allenamento, accompagnate da appuntamenti istituzionali, prima di scendere in campo il 26 agosto al PalaCalafiore per il test match contro la Nazionale cubana.

La gara rappresenterà un importante appuntamento di preparazione in vista di EuroVolley 2026, in programma dal 10 al 26 settembre 2026. L’Italia, in qualità di Paese co-organizzatore, ospiterà la partita inaugurale del torneo, che si svolgerà in diverse città italiane, tra cui Napoli, sede della gara d’esordio.

Il Comitato Territoriale Fipav di Reggio Calabria è già in fermento: la programmazione e i lavori per accogliere i campioni del mondo sono infatti già iniziati. Entusiasta il Presidente del CT Fipav di Reggio Calabria, Domenico Panuccio: «Eravamo in attesa di ricevere questa notizia. Il Presidente Giuseppe Manfredi lo aveva promesso e ha mantenuto la promessa. Tutto il mondo del volley di Reggio Calabria, della provincia e dell’intera Calabria lo ringrazia. Ora tocca a noi fare in modo che questo evento diventi davvero magnifico». «Dobbiamo riempire il PalaCalafiore – continua – e far sentire agli Azzurri il calore del popolo Calabrese. L’evento sarà preceduto da iniziative sportive e culturali collaterali che coinvolgeranno tutto il movimento, dai più piccoli ai più grandi. Per Reggio Calabria dovrà essere una grande festa, e lo sarà».