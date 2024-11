La notizia della morte Jole Santelli, governatrice della Calabria, ha scosso anche il mondo del calcio. Tanti, infatti, i messaggi di cordoglio, all’indirizzo della famiglia della Santelli, che sono arrivati dalle società calcistiche calabresi.

Il messaggio di cordoglio del Crotone

Nel mese di luglio, in occasione della promozione in serie A dei pitagorici, la stessa Santelli aveva espresso soddisfazione. Il club del presidente Gianni Vrenna è stato tra i primi a diffondere un messaggio di dolore verso la prematura scomparsa.

"Il Presidente Gianni Vrenna e tutto il Football Club Crotone intendono manifestare la propria tristezza per l’immatura scomparsa della Presidente della Regione Calabria e già deputata della Repubblica, Jole Santelli. Alla famiglia della Governatrice e ai suoi cari vanno i più profondi sentimenti di cordoglio e di vicinanza per questa tragica quanto improvvisa notizia".

Il cordoglio di Cosenza e Reggina

Da cosentina di nascita la Santelli non nascondeva la sua vicinanza verso la squadra della sua città. Gioia e soddisfazione per la straordinaria salvezza dei “lupi”, nell’ultima stagione di Serie B, era stata espressa dalla governatrice. Nelle scorse ore non è tardato ad arrivare il messaggio di cordoglio della società bruzia guidata da Eugenio Guarascio.

“La prematura scomparsa del presidente della Regione, Jole Santelli, ci riempie di tristezza: è stata una donna forte, coraggiosa e di grande tenacia. Per la Calabria oggi è un giorno di lutto e di dolore. La squadra del Cosenza e l’intera società rossoblù si stringono intorno ai familiari e ai suoi cari con un sentimento di commozione e sincera vicinanza”.

Il Cosenza ha anche annullato, in segno di cordoglio, la presentazione delle nuove divise ufficiali.

La governatrice ha unito nel dolore tutto il calcio calabrese. Anche da Reggio Calabria è arrivato il messaggio di cordoglio della società guidata da Luca Gallo.

"Il Presidente Luca Gallo e la Reggina, in tutte le sue componenti, esprimono cordoglio per la prematura scomparsa della Presidente della Regione Calabria Jole Santelli. In un momento così difficile possa giungere il nostro abbraccio alla famiglia Santelli".

Un minuto di silenzio in Lega Pro e nei dilettanti

Vibonese e Catanzaro

Anche la Vibonese ed il Catanzaro hanno omaggiato la memoria di Jole Santelli con una nota stampa diffusa nelle scorse ore. Su tutti i campi della Lega Pro sarà osservato un minuto di raccoglimento a comunicarlo è il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli.

“Il dispiacere e il dolore per la morte della Presidente della Giunta regionale della Calabria, Jole Santelli, sono lancinanti. L’avevo conosciuta quando era al Governo, apprezzandone competenza, passione e grande capacità di lavoro. Avevamo avuto poi l’occasione di interloquire visto che era Presidente della Calabria: l’avv. Santelli aveva una profonda sensibilità nel coniugare i temi della prevenzione della salute della sua Regione con quelli, in questo caso, che le sottoponevo dei club calabresi di Serie C. Ora tutti noi, in primis i club di Catanzaro e Vibonese, piangiamo la sua perdita e ci stringiamo ai suoi cari nel dolore. Domenica la ricorderemo con un minuto di silenzio sui campi della Serie C con un minuto di raccoglimento”.

Anche il mondo dei dilettanti non ha fatto mancare la vicinanza alla famiglia Santelli. Anche sui campi di calcio calabresi sarà osservato un minuto di raccoglimento in ricordo della governatrice della Regione Calabria. Di seguito il messaggio di cordoglio del Comitato Regionale Calabria.

“Il Presidente Saverio Mirarchi, unitamente al Consiglio Direttivo, con commozione e profonda tristezza, si unisce al dolore dei familiari per l'improvvisa morte della Governatrice Jole Santelli, prima donna alla guida della nostra Regione.In tutte le gare di questo week end il CR Calabria ha disposto un minuto di raccoglimento e preghiera in sua memoria. Riposa in pace, Presidente.”