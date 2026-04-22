Il settore giovanile, a Bocale e Gioia Tauro, non è mai stato un optional ma una cosa seria e da coltivare con cura e attenzione. In questo il presidente Filippo Cogliandro e anche a compagine viola lo hanno dimostrato più di una volta e, a dargli ragione, sono i risultati degli ultimi anni che confermano una cosa imprescindibile: non solo uno dei settori giovanili più floridi ma anche una delle squadre più promettenti nel panorama regionale. La cosa più rilevante, però, è che non sono una meteora ma un continuum che si ripete quasi ogni stagione.

Si vola in finale

I ragazzi di mister Luigi Cloro conquistano dunque la finale della Juniores U19 regionale battendo il Praiatortora, sul neutro del Rocco Riga. Decisive le reti di Laface e Malara, al termine di una gara intensa e giocata con determinazione, qualità e grande spirito di sacrificio. Una prestazione di testa, cuore e carattere e proseguita con autorevolezza anche nella fase playoff. La finale è in programma martedì a Catanzaro, dove il Bocale affronterà i pari età della Gioiese in una sfida che promette spettacolo ed equilibrio.

Le parole di Cogliandro

Al termine della gara, grande soddisfazione nelle parole del patron Filippo Cogliandro: «Il nostro obiettivo era quello di valorizzare i giovani il più possibile e ci siamo riusciti. Per noi è una bellissima soddisfazione. Faccio anche i complimenti al Praia, che ha disputato una partita perfetta. I miei complimenti vanno ai miei ragazzi che, nonostante gli infortuni e le difficoltà di fine stagione, hanno dato il massimo regalando all’intera società una grande gioia. Adesso appuntamento contro la Gioiese, un club amico: che vinca il migliore».

Estasi viola

Avversario dei biancorossi, dunque, sarà appunto la Gioiese che nell'altra semifinale ha battuto i pari età del Kratos Bisignano per 1-2. Protagonista assoluto il giovane Stefano D'Agostino, dal momento che prima è freddo davanti al portiere e poi inventa una giocata da applausi: serpentina e assist perfetto per Lo Bianco che non sbaglia. Finale in programma martedì prossimo a Catanzaro.