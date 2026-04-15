Si sono giocate ieri le sfide di ritorno dei quarti di finale che hanno sancito i nomi delle semifinaliste: Kratos Bisignano-Gioiese e Bocale-Praiatortora le prossime partite

Si è completato il quadro delle semifinali della fase finale del campionato Juniores U19 regionale. Dopo le due sfide di andata e ritorno, infatti, sono usciti i nomi delle quattro semifinaliste: Kratos Bisignano, Praiatortora, Gioiese e Bocale.

Le partite

Così come nel campionato di Eccellenza, il Praiatortora viaggia spedito anche nel torneo Juniores. Il club tirrenico archivia la pratica Sc Soverato già nella gara d'andata, vincendo con un tennistico 6-0, di conseguenza è indolore la sconfitta di misura per 3-2 che consente comunque l'accesso in semifinale. allo stadio Maellare di Chiaravalle spettacolo e gol, con la formazione di mister Malfarà che dopo lo storico pass ai quarti di finale, chiude con una vittoria di prestigio: in evidenza il giovane classe 2009 Alessio Iorfida, autore di una doppietta.

Anche la Gioiese era con un piede e mezzo in semifinale, dopo il 4-1 rifilato alla Pro Pellaro nel primo round. Nel match di ritorno i viola ribadiscono la vittoria, imponendosi sui pari età bianconeri per 3-1: padroni di casa che passano inizialmente in vantaggio con una bella acrobazia di Crucitti. In seguito salgono però in cattedra i giovani viola con Francesco Migale migliore in campo e autore di una doppietta, a calare il definitivo tris è Lopez.

Conferma la vittoria dell'andata anche il Kratos Bisignano che stacca il pass per le semifinali dopo aver battuto, nel doppio confronto, la Kennedy. Dopo il 3-1 dell'andata, i gialloblù si impongono per 2-1 grazie alle reti di Lento e Puscas. Nella ripresa Romeo accorcia le distanze per i padroni di casa ma non serve. Anche il Bocale di mister Cloro tra le migliori quattro della regione: i biancorossi, dopo lo 0-0 dell'andata contro il Roccella, approfittano del fattore casa imponendosi per 2-1 grazie alle firme di Artese e Laface. Le due sfide delle semifinali saranno Bocale-Praiatortora e Kratos Bisignano-Gioiese.

I risultati

Kennedy-Kratos Bisignano (1-3) 1-2

Sc Soverato-Praiatortora (0-6) 3-2

Pro Pellaro-Gioiese (1-4) 1-3

Bocale-Roccella (0-0) 2-1