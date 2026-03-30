Una prestazione di altissimo livello che premia il lavoro, la determinazione e il talento dell’atleta della piscina comunale lametina “Salvatore Giudice”

Nella prima giornata dedicata alla sezione maschile dei Criteria 2026, è Gianluca Pittelli a brillare con uno straordinario bronzo nei 100 rana.

Ormai una certezza della Kairos Nuoto Lamezia, l’atleta classe 2008 è riuscito a lasciare il segno già nella sua prima gara della competizione nazionale giovanile di Riccione, fermando il cronometro a 1.00.18 e accaparrandosi il record regionale Juniores, Cadetti e Seniores.

Una prestazione di altissimo livello che premia il lavoro, la determinazione e il talento dell’atleta della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme, pronto a rimettersi in gioco nei prossimi giorni nelle gare dei 50 e dei 200 rana.