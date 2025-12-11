I due giovani atleti lametini saranno impegnati domani nei 100 rana e sabato nei 200 dorso

«Gli atleti Gianluca Pittelli e Gabriele Mascaro sono pronti a regalarci nuove emozioni! Da oggi a sabato 13 dicembre i due agonisti della Kairos Nuoto Lamezia saranno impegnati in quello che ormai è diventato un appuntamento fisso: il Campionato Italiano Assoluto Open Frecciarossa in vasca corta». È quanto scrive in una nota la Kairos Nuoto Lamezia.

«Cinque sessioni di gara, oltre 500 atleti e 117 società pronte a contendersi i titoli e il podio della più grande kermesse nazionale indetta dalla FIN, che si disputerà in questi giorni a Riccione. Il primo dei due a gareggiare sarà proprio Pittelli, domani pomer iggio nei 100 rana, mentre sabato pomeriggio sarà la volta di Mascaro nei 2 00 dorso. A loro va il nostro più grande in bocca al lupo – conclude la società lametina - per questa nuova e sicuramente magica avventura!»