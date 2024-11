La lametina Martina di Cello conquista due medaglie d'argento ai campionati mondiali di Foz De Iguacu, in Brasile

LAMEZIA TERME - Ad un passo dal gradino più alto del podio. Si infrange così il sogno primo posto per la Calabria del karate ai mondiali di Foz De Iguacu, in Brasile. Le speranze della nostra regione erano tutte riposte nella lametina Martina Di Cello, ultima tra le italiane a difendere i colori azzurri. L'atleta della piana ha conquistato due medaglie d'argento nella categoria seniores -60 Kg. "E' stato un risultato straordinario comunque - ha commentato la Di Cello - dispiace per essere riusciti solo a sfiorare la medaglia d'oro, ma torno in Calabria felicissima lo stesso"