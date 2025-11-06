I due atleti dell’AKC Crotone hanno conquistato il pass nelle categorie 61 Kg e 76 kg per l’ultimo atto nazionale previsto al PalaPellicone del Centro Olimpico Federale di Ostia Lido dal 21 al 23 novembre prossimo

Alessandro Cafarda (Categoria 61 kg) e Vittorio Simbari (76 kg) dell’AKC Crotone hanno conquistato il pass per la finale del Campionato Nazionale Juniores prevista dal 21 al 23 novembre prossimo al PalaPellicone del Centro Olimpico Federale di Ostia Lido. Nell’atteso appuntamento con la fase regionale di domenica scorsa i due karateki pitagorici hanno ottenuto la qualificazione al Pala Borsellino di Vibo Valentia. Oltre ad Alessandro Cafarda e Vittorio Simbari, a Vibo Valentia ha gareggiato anche Andrea Zizza nella Categoria 55kg fermando la sua corsa al settimo posto.

Nella categoria dei 61kg, Alessandro Cafarda, eliminato durante il torneo si è rifatto dopo nei recuperi, ritrovando la concentrazione necessaria per aggiudicarsi il bronzo e la qualificazione alla finale di Ostia. Ottima la prova di Vittorio Simbari che nella categoria 76kg ha dominato la sua poule, cedendo solo in finale e conquistando l’argento e la qualificazione.

Le premiazioni finali sono state effettuate da Viola Zangara, presidente del Settore Karate Fijlkam Calabria e dal Maestro Luciano Dichiera, commissario Tecnico regionale. Grande soddisfazione è stata espressa dal Maestro Rosario Stefanizzi e del coach Andrea Esposito che, ancora una volta, hanno potuto contare sull’aiuto degli esperti agonisti Antonio Oliverio e Simone Paturzo che hanno supportato gli atleti. «Da tutto il Team dell’AKC Crotone arriva un grande in bocca al lupo agli atleti per la finale nazionale che si terrà dal 21 al 23 novembre al PalaPellicone del Centro Olimpico Federale di Ostia Lido».