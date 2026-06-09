Esperienza positiva e indicazioni incoraggianti per il Team Motus di Montalto Uffugo, che nei giorni scorsi ha preso parte all’Open League di Messina, una delle competizioni più prestigiose del panorama nazionale. L’evento ha richiamato oltre 1.100 atleti e più di 250 società sportive provenienti da tutta Italia, confermandosi un appuntamento di altissimo livello tecnico.



A rappresentare il sodalizio sono stati Vincent Paura, Giuseppe Iessi, Princess Mae Scigliano e Beatrice Martino, accompagnati dal tecnico Angelo Arditi. I giovani karateka hanno affrontato la competizione con determinazione e maturità, confrontandosi con avversari di grande esperienza e riuscendo a distinguersi per qualità tecnica e spirito combattivo.



Particolarmente significativo il risultato ottenuto da Beatrice Martino, che ha conquistato un brillante 7° posto nella categoria Under 14 -52 kg, piazzamento di assoluto valore considerato il livello della manifestazione e l’elevato numero di partecipanti.



Prestazioni convincenti anche per gli altri atleti del Team Motus, che in più occasioni hanno sfiorato il podio. Alcuni incontri decisivi si sono infatti conclusi con scarti minimi, lasciando un pizzico di rammarico ma confermando al tempo stesso la competitività del gruppo.



La trasferta siciliana rappresentava un importante banco di prova per valutare la crescita del team e la capacità di confrontarsi con il karate nazionale di vertice. Le risposte arrivate dal tatami sono state ampiamente positive, evidenziando i progressi compiuti dagli atleti e la validità del lavoro svolto quotidianamente in palestra.

I ringraziamenti

Al termine della manifestazione, il Team Motus ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale a Ruben Arditi per il supporto tecnico fornito durante la competizione, alle famiglie che hanno accompagnato e sostenuto i ragazzi e alla società Motus, che continua a investire con convinzione nel progetto karate, offrendo ai giovani atleti occasioni preziose di crescita sportiva e personale.



Un doveroso ringraziamento è stato inoltre rivolto al Comitato regionale Fijlkam Calabria per il costante lavoro di supporto e valorizzazione delle società sportive del territorio. Un riconoscimento particolare va alla presidente del settore Karate, Viola Zangara, al maestro Luciano Dichiera, responsabile del Comitato Tecnico regionale, e al presidente del Comitato Regionale Fijlkam Calabria, maestro Enzo Migliarese, per l’impegno e la vicinanza dimostrati nei confronti delle realtà calabresi impegnate nelle competizioni nazionali.



L’esperienza di Messina lascia quindi entusiasmo e fiducia per il futuro, con la consapevolezza di poter recitare un ruolo da protagonisti anche nelle competizioni di più alto livello.