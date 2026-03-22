Il team vibonese ha primeggiato nella competizione a carattere nazionale che ha coinvolto circa 1800 atleti, tenutasi in Toscana lo scorso 21 marzo

Il karate in Toscana ha forti contorni vibonesi e, precisamente, di marca Virtus Vibo. Il team vibonese e guidato da Viola Zangara e Luigi Dichiera, infatti, si è reso protagonista durante la Coppa Italia Fijlkam tenutasi a Follonica lo scorso 21 marzo.

Protagonisti alla Coppa Italia

La competizione, a carattere nazionale, ha visto la partecipazione di circa 1800 atleti provenienti da ogni angolo dello Stivale. Unica società per la provincia di Vibo Valentia partecipante a questa tappa indetta dalla Federazione ufficiale è stata appunto la Virtus Vibo.

Il team ha schierato, per l'occasione, le atlete Ilaria Primavera e Desireè Fazio. Primavera domina la categoria vincendo tutti gli incontri e conquistando la medaglia d'oro. Fazio, fermata in semifinale, conquisterà poi la medaglia di bronzo. Grande soddisfazione è stata espressa dai Maestri della Virtus, Viola Zangara e Luciano Dichiera. Ora si guarda già alla prossima gara, l'Open League di Riccione il 12 aprile.