A Beppe Marotta il premio “Granillo” 2019. Anche in questa edizione, quindi, individuato un personaggio di enorme spessore. Il riconoscimento, ideato dal giornalista Maurizio Insardà e intitolato allo storico presidente della Reggina ed ex presidente del Coni regionale ed ex sindaco di Reggio Calabria, va ad un dirigente di primissima fascia del panorama calcistico internazionale. Dopo aver vinto di tutto di più con la Juventus da pochi mesi è passato all’Inter. Proprio con la società nerazzurra Marotta conta di far rivivere i momenti d’oro del passato. La kermesse si svolgerà martedì 23 aprile alle ore 18.00 presso la sede della Città Metropolitana.