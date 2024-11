Calabria ancora protagonista al campionato del Mondo di KickBoxing. A portare in alto i colori della nostra regione, il Cobra Team di Cosenza.

E come lo scorso anno, i ragazzi della Team Cobra Cosenza guidati dal maestro Domenico Massarini, bissano il successo dell’ambitissimo torneo internazionale Wako in Emilia Romagna. Cinque le medaglie conquistate, portando sul tetto del mondo un’intera regione.

Grande soddisfazione per il tecnico bruzio, superato nella categoria +94 kg solo dalla Polonia, confermandosi tra gli atleti più in forma nel panorama dei pesi massimi di kick light.

Sul podio le migliori atlete calabresi: Sabrina Greco, per la categoria -55 kg, già prima alla Coppa Italia e terza ai Campionati Italiani di Riccione, Francesca Corbo arrerasi solo sul finale +70 kg, cedendo ai colpi della norvegese Bettina Padoin. Ben due le medaglie portate a casa in altrettante categorie per la già campionessa interregionale, nonché terza agli italiani e seconda alla Coppa Italia, Romina Cozzolino: bronzo nella -70 kg e argento nella +70.

Il team proseguirà ora la preparazione per i prossimi appuntamenti, verso nuove conquiste internazionali.