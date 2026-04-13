La Pasqua porta bene alla Fenix Sport Academy che, dopo le festività Pasquali, torna nel pieno delle sue attività e riprende a macinare medaglie e traguardi. In quel di Jesolo, territorio ormai familiare e che ha già regalato enormi soddisfazioni, il team di kickboxing torna nuovamente da protagonista.

La competizione

A Jesolo, capitale nazionale della kickboxing, nel week end appena trascorso si è svolto il Criterium (valevole per la qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti) e la Coppa Italia, dedicata agli atleti in crescita. Un appuntamento fondamentale per tracciare il futuro dei migliori fighter italiani.

Ovviamente a competere c'era anche il team vibonese guidato da coach Paolo Lo Preiato che, inoltre, ha portato a casa risultati importanti e confermando ancora una volta il valore del lavoro svolto in palestra.

I protagonisti

Diversi sono stati i protagonisti che hanno arricchito e impreziosito la spedizione.

Innanzitutto Roberta Valente continua il suo straordinario percorso: dopo una stagione ricca di successi, conquista un’altra finale in Coppa Italia. Cede solo all’ultimo atto, complice anche un calo psicofisico più che comprensibile dopo mesi senza sosta. Resta comunque una splendida medaglia d’Argento e la qualificazione ai Campionati Italiani di categoria;

Domenico Romano riparte a metà stagione con grande determinazione: nella sua categoria non trova avversari e stacca direttamente il pass per i Campionati Italiani Assoluti;

Simone Morgese scrive una delle pagine più emozionanti: dopo anni difficili, l’11 aprile 2026 segna il giorno del riscatto. Tre match vinti, uno più intenso dell’altro, e una qualificazione meritata ai Campionati Italiani Assoluti, dove si sfideranno i migliori 4 atleti d’Italia. Un ritorno che vale tantissimo, soprattutto in categorie durissime come -63, -69 e -74 kg. Oggi la Fenix è lì… e Morgese è protagonista.

Grande cuore inoltre per il resto del team: Francesco Raffa, all’esordio, vince il suo primo match dimostrando qualità e margini di crescita importanti; Luigi Meddis e Vincenzo Marchese, atleti tecnicamente validi, pagano l’approccio mentale ma avranno presto modo di riscattarsi; Louis Caruso, impegnato in Coppa Italia, continua il suo percorso di crescita; Vittorio Baldo, dopo una grande vittoria iniziale, si ferma ai quarti a causa di un errore arbitrale poi riconosciuto. Resta la prestazione e la consapevolezza dei propri mezzi. Insomma, il risultato più importante è che la Fenix Academy sarà protagonista ai prossimi Campionati Italiani.