Ritorna oggi e lo fa anche sulla testata web LaC News24 il campionato cadetto, anche grazie a Daniele Barone che terminata la sua “B Side”, condotta, come ogni lunedì alle 18 su Sky Sport 24 e on demand, risbarcherà a La B C del calcio in Calabria. Ma certamente non solo il popolare giornalista che risbarcherà in Calabria a raccontare il momento diversamente delicato di Reggina e Cosenza. Come sempre parleremo di Lega Pro e del braccetto con terzo incomodo Catanzaro, Crotone e Pescara. L’ora e il giorno giusto? Il 24 ottobre alle ore 19. Con Procolo Guida anche Raffaele Truncè, Alberto Curti, Mario Ferrantino Cosenza e Antonello Placanica.

La diretta