L’atleta di Catanzaro classe 2000 domina la categoria -52 kg ai Campionati USC e stacca il pass per il Mondiale in Germania. Un grande risultato per un’eccellenza della disciplina a livello internazionale

Prestazione da incorniciare per Nicole Anania, atleta di Catanzaro classe 2000, che sabato scorso ha conquistato il primo posto nella categoria -52

kg ai Campionati USC di Streetlifting, svoltisi a Napoli.

La competizione, valida per la qualificazione al Campionato Mondiale in programma a novembre in Germania, ha visto Nicole imporsi con un total di 235 kg, un punteggio che la proietta al secondo posto nel ranking mondiale di categoria.

In continua crescita negli ultimi anni, Nicole si conferma tra le eccellenze italiane della disciplina. Dopo aver rappresentato l’Italia agli Europei dello scorso anno, l’atleta calabrese si prepara ora ad affrontare il palcoscenico iridato, dove sarà tra le protagoniste assolute. Un risultato che premia la dedizione, il talento e la determinazione di un’atleta che continua a scrivere pagine importanti nella storia dello streetlifting italiano.