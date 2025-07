Focus Sport, associazione impegnata nella promozione di giovani calciatori, fa tappa in Calabrai, dove ha avviato un’iniziativa che ha portato in Italia un gruppo selezionato di ragazzi sudamericani. Si tratta di un campus internazionale dedicato allo scouting, in collaborazione con tecnici e osservatori, che si sta svolgendo in questi giorni, e fino al prossimo 30 luglio, allo stadio “Valentino Mazzola” di San Giovanni in Fiore.

L’obiettivo è offrire a questi giovani atleti l’opportunità di mettersi in evidenza davanti a club del panorama calcistico calabrese, in un contesto formativo che prevede allenamenti, sessioni tattiche e momenti di crescita personale.

Focus Sport, attraverso il titolare Santiago Acebal, ha anche siglato a Camigliatello Silano una collaborazione con Angelo Siciliano, direttore sportivo calabrese con esperienza nel calcio dilettantistico, già attivo in società come Acri, Rossanese e Corigliano. Siciliano ha di recente ricoperto un ruolo di rilievo anche nella trattativa che ha portato il titolo sportivo di Promozione da Malvito ad Acri. Attualmente in attesa di una nuova sistemazione per la prossima stagione, attraverso Focus Sport potrà collaborare con diverse realtà calcistiche sia per visionare fino prossimo 30 luglio i vari atleti coinvolti, sia per l’organizzazione di test amichevoli durante il periodo della preparazione estiva.

Lo staff tecnico del campus comprende, oltre a Siciliano, Giovanni Orlando, Marco Lammirato, il preparatore dei portieri M atteo Grasso, il fisioterapista Humberto Guerrero. Il progetto è coordinato dal presidente dell’associazione, Santiago Sebastián Acebal.