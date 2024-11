La Calabria dei tifosi unita nel nome di Denis Bergamini. L'iniziativa di esporre all'8' uno striscione per chiedere "Verità per Denis" dopo l'appello delle due curve del Marulla, è stato raccolto da molte tifoserie calabresi, italiane e anche oltre i confini nazionali. La vicenda del centrocampista del Cosenza morto il 18 novembre 1989 e per la quale è in corso il processo al Tribunale di Cosenza ha da sempre coinvolto il mondo del calcio sin da subito con manifestazioni di vicinanza alla famiglia.

I primi ad aderire i tifosi del Catanzaro nell'anticipo del sesto turno di Serie B contro la Cremonese, ma è stato un lungo weekend segnato da una dimostrazione di vicinanza da parte di molte tifoserie. Lo striscione "Verità per Denis" è stato esposto sabato pomeriggio in Serie A nelle due curve del Penzo durante Venezia-Genoa, tifoserie da anni gemellate con quella rossoblù cosentina. In Serie B lo striscione ha fatto bella mostra di sé a Reggio Emilia durante la sfida tra Reggiana e Salernitana. A ricordare il centrocampista numero 8 i tifosi campani, da sempre rivali della tifoseria cosentina, nel settore ospiti del Mapei Stadium. "Pezza" che è comparsa anche anche nel settore dedicato ai tifosi gialloblù emiliani durante Modena-Juve Stabia.

Ma l'iniziativa non si è fermata alle tifoserie di Serie A e Serie B, con l'esposizione che oltre ai campi di Serie D è avvenuta anche tra i supporter di molte squadre calabresi impegnate in campionati dilettantistici. In serie C striscioni sono stati esposti dai tifosi della Cavese e da quelli del Bisceglie. In Serie D i tifosi della Reggina hanno inteso ricordare Bergamini durante la trasferta in Sicilia a Sant'Agata di Militello. Anche i tifosi della Vibonese hanno aderito all'iniziativa degli ultra cosentini esponendo lo striscione durante la trasferta di Locri. Appello raccolta anche dai tifosi del Sambiase che hanno aderito all'iniziativa esponendo uno striscione nella trasferta di Pompei e dai tifosi del Caltanissetta durante la sfida con il Nissa.





Adesione massiccia che ha visto la partecipazione di molte tifoserie anche nelle categorie inferiori con striscioni esposti: dai tifosi della Vigor Lamezia, durante il match con la Rossanese; della Gioiese nel match casalingo contro la Cittanovese; degli ultra del Castrovillari nella trasferta di Paola; dei tifosi della DB Rossoblù Luzzi, squadra che porta il nome del mai dimenticato numero 8 del Cosenza e dei Wolves H919 Silana durante la trasferta a Rocca di Neto. Categorie inferiori protagoniste anche in altre regioni con l'iniziativa dei supporter dell'Atletico San Lorenzo nel Lazio.

La 8 di Bergamini alla Bombonera durante Boca Juniors-River Plate

L'iniziativa di esporre striscione "Verità per Denis" ha unito anche alcune tifoserie europee che hanno inteso rispondere "presente" all'appello degli ultrà rossoblù cosentini. In Francia hanno aderito i tifosi del Toulon, mentre uno striscione è comparso anche in Moldavia nel settore ospiti occupato dagli Ultras Sheriff Tiraspol impegnati contro nella sfida in casa del Floresti. Ma a colpire il panorama ultrà è stata l'iniziativa di Enrico, tifoso del Cosenza che vive a Buones Aires in Argentina. Sabato pomeriggio di buon ora ha indossato la maglia gialloblù di Cavani e si è incamminato verso la Bombonera esponendo la maglia numero 8 di Denis Bergamini durante il "Superclasico" tra Boca Juniors e River Plate. A dimostrazione che l'amore verso Denis e la vicinanza verso la famiglia non ha confini geografici!