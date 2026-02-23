L'epicentro del ventiduesimo turno del campionato di Promozione B era tutto incentrato a Delianuova perché, il fato del calendario calcistico, ha voluto mettere al bivio la capolista Deliese contro la principale antagonista Gioiosa Ionica, prima della sfida divise da un solo punto in classifica. Un match fortemente indicativo per l'economia prossima di questo sprint finale di stagione e che alla fine ha sorriso ai padroni di casa. L'ago della bilancia si è voltato dunque in direzione dei colori amaranto che battono per 1-0 i biancorossi, grazie alla rete di Sarantonelli, e scappano a più quattro con il destino saldamente nelle proprie mani.

Parla Parentela

In estasi il popolo amaranto grazie anche al suo principale timoniere, il tecnico Andrea Parentela che si esprime così ai microfoni di LaC News24: «Abbiamo disputato una partita tatticamente perfetta e con i ragazzi che sono stati straordinari, poiché hanno messo tutto ciò che avevano e corso per novantacinque minuti. I primi undici scesi in campo sono stati eroici, poi alcuni non ce la facevano più. Successo meritato al cospetto di quella che, a mio avviso, è la squadra più forte del campionato».

E ora questo distacco può pesare come un macigno se ben gestito, verso un sogno che da quelle parti ancora si stenta a pronunciare: «Con questa vittoria abbiamo sicuramente delle chance per arrivare fino in fondo - ammette Parentela - anche perché senza questo successo sarebbe stato molto difficile. Quattro punti di distacco sono indubbiamente buoni, ma non sono poi cosi tanti considerando le otto partite che ancora mancano al termine della stagione. Ovviamente più importante averli questi quattro punti, piuttosto che non averli. Dobbiamo però capire che non possiamo permetterci di fare sbagli o di rallentare».