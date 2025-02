Alle volte non c’è bisogno di parole, le immagini raccontano tutto. È quello che succede osservando il video che Giuditta Lombardo, psicologa di Catanzaro, lo scorso week end ha girato nel settore ospiti dello stadio Picco dove le Aquile hanno vinto contro lo Spezia 1 a 0. Ma in questo caso non è una particolare azione o un gol segnato a diventare virale sui social, è un signore anziano che con una sciarpa giallorossa al collo, con qualche problema ma con grande forza di volontà, sale i gradoni della tribuna riservata ai tifosi del Catanzaro per trovare un posto insieme agli altri supporter.

«Io che amo il calcio per la componente emotiva ho iniziato a girare il video con le lacrime agli occhi – ci dice l’autrice del filmato -. Mi sono gustata la scena, mi vibrava il cuore per la bellezza».

Giuditta poi ci spiega di aver parlato con il signore che le ha detto di essere calabrese d’origine ma residente da tempo al Nord. L’uomo ci ha tenuto a precisare che prende parte a tutte le trasferte che le Aquile giocano vicino casa sua, raggiungibili facilmente.

Giuditta contentissima di aver immortalato un momento così bello conclude: «La passione per il calcio, la fede, la condivisione padre-figlio, un uomo anziano che ringiovanisce le domeniche, che si mantiene vivo. Per me questa è vita».