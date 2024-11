La vicenda si sarebbe verificata nel mese di gennaio, ma della stessa se n’è venuti a conoscenza adesso, una volta pubblicato il comunicato ufficiale numero 412 della Lnd, dove vengono riportati i comunicati ufficiali della Figc, relativi ai provvedimenti della Procura federale. Ebbene dalla lettura del comunicato numero 505/AA emerge che Valerio Antonini, presidente e amministratore unico della società Trapani, lo scorso 15 gennaio, nei giorni precedenti la disputa della gara Vibonese – Trapani (poi disputatasi il 21 dello stesso mese) avrebbe trasmesso «tramite l’applicazione WhatsApp, all’utenza telefonica del direttore generale della Vibonese, sig. Gagliardi Antonio, messaggi minacciosi». Così, ribadiamo, si legge nel comunicato ufficiale.

Non è dato sapere che tipo di messaggi sono stati inviati, su quali argomenti e di quale tenore, ma è chiaro che, essendosi attivata la Procura federale, da parte del dg Gagliardi vi sarà stata sicuramente una denuncia in merito, con tanto di esibizione di tali messaggi agli organi inquirenti. Di tale vicenda non se n’è saputo nulla se non adesso che è diventata ufficiale in quanto riportata sul suddetto comunicato.

La Procura federale ha quindi svolto e concluso le proprie indagini e sono stati lo stesso presidente Antonini, in nome proprio e in quanto legale rappresentante del Trapani, a richiedere l’applicazione della sanzione ex articolo 126 del Codice di Giustizia sportiva. È stato insomma raggiunto un accordo, sul quale il presidente federale non ha formulato alcuna osservazione, in base al quale al presidente Antonini è stata inflitta una sanzione di 1500 euro e al Trapani (per responsabilità diretta) un’altra sanzione di 1000 euro.

Al di là delle sanzioni pecuniarie, resta la stranezza di questi messaggi “minacciosi” inviati dal presidente del Trapani al dg della Vibonese Gagliardi nei giorni precedenti lo scontro diretto che poteva valere un campionato. Cosa avrà mai scritto il vulcanico patron del Trapani, Antonini a Gagliardi, nel frattempo dimessosi dalla carica di direttore generale della Vibonese?