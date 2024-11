C’era anche il presidente della Lega Pro sulla tribuna dello stadio Marco Lorenzon per seguire il match di serie C Rende-Juve Stabia, terminato con il successo di misura della formazione ospite, capolista del campionato. Francesco Ghirelli ha voluto rendere così omaggio al patron del sodalizio biancorosso, Fabio Coscarella, impegnato in maniera nel promuovere il calcio anche come funzione sociale per il territorio, grazie agli importanti investimenti effettuati per il settore giovanile. «A questi ragazzi – ha detto tra l’altro Ghirelli – vorrei regalare la gioia di una vittoria mondiale».

L’intervista: