FOTOGALLERY | Dopo 28 anni lo stadio San Vito torna a fare da cornice a una partita delle azzurre. In quattromila a fare il tifo, tutti in piedi al momento dell'Inno e poi via alla gara

Al San Vito Marulla arrivano i colori azzurri, il calcio internazionale sbarca a Cosenza. La Nazionale italiana femminile si confronta con le atlete dei Paesi Bassi in una gara valida per la qualificazione al prossimo Campionato Europeo 2025 in programma per il prossimo anno in Svizzera.

Cosenza torna dopo 28 anni a fare da cornice a una gara delle Azzurre, che nel 1996 superarono 2-1 l’Inghilterra (reti di Carta e Morace) in un match di qualificazione all’Europeo. Lo stadio San Vito, dove hanno giocato anche la Nazionale maschile (1967) e l’Under 21 (1985 e 1988), lo scorso ottobre ha anche ospitato le tre partite del Round 1 di qualificazione all'Europeo Under 17 Femminile della selezione di Jacopo Leandri, che ha conquistato il pass per il turno successivo trascinata dal pubblico presente sugli spalti

Uno stadio che onora l’evento con la giusta importanza che gli spetta, dal momento in cui ospitare una nazionale di calcio è ambizione per tante altre piazze.

Emozione particolare quando l’inno di Mameli rimbomba nello stadio ma soprattutto nei cuori di tutti i presenti, circa 4000 persone, tutte in piedi.

La simpatia con cui il pubblico accoglie le azzurre la si intuisce immediatamente appena le ragazze entrano in campo per il consueto riscaldamento pre-gara. Una degna cornice di pubblico con i ragazzi che gremiscono le tribune, degna nota di colore per un evento che per un pomeriggio tinge la Calabria d’azzurro.