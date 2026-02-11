Dal 25 al 31 marzo Catanzaro e Cosenza ospiteranno le gare contro Ungheria, Slovacchia e Turchia, valide per le fasi finali che si terranno il prossimo luglio in Galles. Si tratta di un ritorno nella nostra regione dopo l’ottimo percorso nell’ultimo Elite Round

La Calabria si prepara a vivere una settimana di grande calcio giovanile con l’arrivo della Nazionale u19, impegnata nella fase elite di qualificazione all’Europeo. Dal 25 al 31 marzo, gli stadi “Nicola Ceravolo” di Catanzaro e “San Vito – Gigi Marulla” di Cosenza ospiteranno le gare che assegneranno un posto per le finali in programma dal 28 giugno all’11 luglio in Galles.

Per l’Italia u19 si tratta di un ritorno in Calabria a un anno di distanza dall’ultimo Elite Round, quando la squadra guidata da Alberto Bollini sfiorò il primo posto in un girone durissimo con Spagna, Francia e Lettonia. Quest’anno le avversarie saranno Ungheria, Slovacchia e Turchia, con incontri decisivi che seguono il primo turno disputato lo scorso novembre in Sicilia.

Il calendario delle partite prevede l’esordio mercoledì 25 marzo a Catanzaro contro l’Ungheria, il match contro la Slovacchia sabato 28 a Cosenza e la sfida contro la Turchia di nuovo al ‘Ceravolo’ martedì 31. Il centro sportivo ‘Real Cosenza’ ospiterà le altre gare del Gruppo 6 non coinvolgendo l’Italia. Orari, modalità di accesso e accrediti saranno comunicati nei prossimi giorni, così come la sede del secondo turno di qualificazione dell’Europeo u17, che si terrà negli stessi giorni in Calabria.

Lo scorso anno, tra Crotone e Catanzaro, furono oltre 12 mila gli spettatori che seguirono le tre partite dell’Italia, segno dell’entusiasmo crescente per il calcio giovanile in regione. A marzo, la Calabria si colorerà di azzurro anche con l’impegno della Nazionale femminile, attesa martedì 3 marzo a Reggio Calabria contro la Svezia per le qualificazioni al Mondiale 2027.