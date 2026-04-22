La Pirossigeno Cosenza ottiene un successo in rimonta di fondamentale importanza, perché permette di continuare a credere nella salvezza. Il 4-1 rifilato allo Sporting Sala Consilina infonde fiducia in vista delle prossime gare, a partire dalla prossima, decisiva perché contro una diretta concorrente: la Global Work Capurso. Sugli scudi oggi un grande capitan Marchio, autore della doppietta che dà il via alla rimonta, suggellata nel finale dalle firme di Saponara e Canal.

La cronaca del match

Sono gli ospiti a rendersi pericolosi per primi al minuto 3 con l'incursione di Fatiguso, ma è attento Parisi a chiudere lo specchio della porta. Ancora il portiere rossoblù è provvidenziale sulla bordata ravvicinata di Arillo. La scena si ripete al 5': stavolta Parisi sbarra la strada a Vidal. I lupi si affacciano dalle parti dell'ex Lo Conte con Marcelinho, che chiude una triangolazione con Trentin e calcia fuori di poco. Doppia chance per i padroni di casa al 12': Tonidandel e Trentin, in rapida successione, chiamano Lo Conte a due interventi impegnativi.

Passano in vantaggio i campani con Arillo al termine di un'azione insistita. Reazione immediata della Pirossigeno affidata a Tonidandel, ma anche in questa occasione Lo Conte sventa la minaccia. Non è fortunata la squadra di Ibañes sul tiro di Arrieta, deviato sottoporta da Marcelinho, che si infrange sul palo. Si va al riposo con il Sala Consilina avanti di una rete.

Opportunità per i lupi a inizio ripresa. Sul corner calciato da Fantecele, capitan Marchio si esibisce in una volée che impegna Lo Conte. Poco dopo arriva il pari: stavolta l'ex estremo difensore rossoblù non può nulla e arriva il primo gol stagionale di Marchio, uomo simbolo del quintetto bruzio. Spingono i lupi alla ricerca del vantaggio: bomba di Arrieta da posizione molto defilata che sfiora la traversa. Continua la pressione dei rossoblù: al 13' Saponara aggira il diretto avversario e mette a dura prova i riflessi di Lo Conte.

Finalmente il gol arriva ed è meritatissimo: lo realizza ancora Marchio. La doppietta del capitano accende il PalaPirossigeno e tiene in vita i lupi. Il vantaggio esalta la Pirossigeno che va ancora a segno con Saponara e Canal, chiudendo con una sonora vittoria per 4-1.

IL TABELLINO

PIROSSIGENO COSENZA-SPORTING SALA CONSILINA 4-1 (pt 0-1)

COSENZA: Parisi, Adornato, Marchio, Saponara, Fantecele. Golia, De Brasi, Tonidandel, Trentin, Marcelinho, Arrieta, Canal. All. Ibañes

SALA CONSILINA: Lo Conte, Foti, Rossetti, Arillo, Fatiguso. Fiuza, Baroni, Diaz, Igor, Jurlina, Vidal, Delmestre. All. Felipe Conde

ARBITRI: Marco Moro di Latina, Matteo Ottaviani di Trieste, Salvatore Pagano di Catania. CRONO: Alessandro Alfredo Cartisano di Lamezia Terme.

MARCATORI: 17'29" pt Arillo (S), 03'00" st e 14'45" st Marchio (C), 16'34" st Saponara (C), 19'29" st Canal.

NOTE: Gara disputata alle ore 20:30 al PalaPirossigeno di fronte a circa 250 spettatori. Ammoniti: 15'29" pt Baroni (S), 19'03" pt Marcelinho (C).