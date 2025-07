Il club dello Stretto ha regolarizzato la sua posizione con la Lega e continua a muoversi per regalare una rosa completa in ogni ruolo

La Reggina 1914 ha reso noto di «aver provveduto, in data lunedì 7 luglio, al deposito di tutta la documentazione necessaria presso la Lega Nazionale Dilettanti, ai fini dell’iscrizione al campionato di Serie D 2025/2026. La società comunica inoltre di aver presentato regolarmente tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia sportiva, amministrativa e finanziaria, secondo quanto stabilito dal sistema delle Licenze Nazionali. Con il rispetto di tutti i requisiti richiesti, la Reggina prosegue con impegno e determinazione il proprio percorso di ricostruzione e rilancio, con l’obiettivo di riportare in alto i colori amaranto».

Mercato amaranto

Dal mercato arriva intanto un nuovo acquisto per la squadra amaranto che ha ufficializzato l’arrivo del difensore Francesco Distratto. Ecco la nota del club amaranto: «AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del difensore Francesco Distratto che si lega al club con un contratto annuale. Classe 2007, Francesco è cresciuto nel settore giovanile nel Napoli e vanta 25 presenze tra under 17-A e Primavera 2. Benvenuto Francesco».