Dopo cinque vittorie consecutive si ferma a Capaci la corsa della Reggina. Gli amaranto allenati da Marchionni escono sconfitti dal “Cardinale” di Capaci contro il Trapani al termine di un match intenso e combattuto. Dopo una fase iniziale di studio condotta a ritmi elevati, la prima vera palla gol della gara arriva al quarto d'ora ed è di marca amaranto: Toscano pennella un traversone perfetto al centro dell'area per Fazio che, da posizione favorevolissima, stacca di testa ma spara alto sopra la traversa. Alla mezz’ora gran torsione di Anbonckelet che in acrobazia prova a pescare l'angolino con la palla che sfila a un soffio dal palo alla sinistra di Simoni. Poco dopo ci riprova ancora Toscano per i suoi, ma il suo fendente finisce dritto tra le braccia dell'estremo difensore di casa. Poco prima dell’intervallo il Trapani va a un passo dal colplaccio: tiro a giro di Levecque, traiettoria velenosa diretta sotto l'incrocio, Lagonigro si supera con un vero e proprio miracolo toccando quel tanto che basta per spingere la sfera sulla traversa e poi in corner.

La ripresa parte subito con un episodio da moviola: Sasanelli s'invola tutto solo verso la porta e viene steso in area da Lagonigro in uscita disperata. I siciliani protestano a gran voce chiedendo il calcio di rigore, ma il direttore di gara lascia proseguire. Assorbito lo spavento la Reggina tenta la reazione e va a un passo dal vantaggio: Rotulo trova uno spazio invitante tra le maglie della difesa granata e scarica il tiro, ma Simoni con un grande intervento in distensione sventa la minaccia. Sul capovolgimento di fronte è ancora il Trapani a divorarsi il vantaggio: la retroguardia amaranto sbanda e dimentica completamente Jallow al centro dell'area, ma la zuccata dell'attaccante finisce incredibilmente a lato da ottima posizione. Negli ultimi minuti la Reggina perde le distanze tra i reparti, si allunga e cede il fianco. Il Trapani fiuta l'occasione e affonda il colpo: giocata di Napolitano, palla d'oro per Jallow che questa volta non perdona e trafigge Lagonigro.

TRAPANI-REGGINA 1-0

TRAPANI: Simoni, Frasson, Corallini, Teijo, Demoleon, Velasquez, Sasanelli, Dampha, Jallow L., Leveque, Randazzo. In panchina: Campolo, Valenti, Basso, Aronica, Scorza, Napolitano, Ferlicca, Sarr, Gorzelewski. Allenatore: Misiti.



REGGINA: Lagonigro; Fazio, Lancini, Baldan; Baggi, Acquadro, Abonckelet, Rossetti, Toscano; Guida, Magrassi. In panchina: Madia, De Mori, Girasole D., Specker, Laaribi, Rotulo, Porcino, Alma, Jallow S. Allenatore: Marchionni.

Marcatore: 83’ Jallow