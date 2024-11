«L’As Roma comunica di aver sollevato Daniele De Rossi dall'incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra». Lo rende noto il club con una nota sul proprio sito.

«La decisione del Club è adottata nell'interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio», aggiunge il comunicato giallorosso che ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e «per la sua passione e dedizione di questi mesi».

De Rossi era stato ingaggiato dalla società giallorossa lo scorso 16 gennaio, dopo l'esonero di Josè Mourinho, con un contratto di sei mesi, fino a giugno 2024. Il club di Dan e Ryan Friedkin aveva poi deciso di confermare il tecnico ben prima della scadenza dell'accordo, il 18 aprile e alla vigilia dei quarti di finale di Europa League contro il Milan. La decisione di puntare sull'ex bandiera e capitano giallorosso era stata presentata allora come un 'progetto a lungo termine'.