La vittoria casalinga di domenica contro la Juvenilia Roseto, nel match valido per la 24esima giornata di Promozione, ha avvicinato la Soccer Montalto alla matematica salvezza, traguardo che potrebbe essere ufficialmente raggiunto già domenica prossima in casa della DB Rossoblù Luzzi. Una bella soddisfazione per la società montaltese e per l'allenatore Andrea Pignataro: «Questo credo sia uno dei campionati di Promozione più difficili degli ultimi anni - dice il tecnico al nostro network - e noi, nonostante siamo la rosa più giovane del torneo, abbiamo fatto veramente bene, arrivando a 6 giornate dal termine ad essere ad un passo dal raggiungere il nostro obiettivo».

Per Pignataro una soddisfazione doppia anche in considerazione del fatto che «dall'inizio della stagione siamo comunque stati sempre più vicini alla zona play off che a quella play out: questo è motivo di orgoglio sia per il mio staff che per l'intera società».

La Soccer Montalto è una società giovane, al suo secondo anno in Promozione, ma che si è già creata una propria dimensione e un certo blasone. Qual è il segreto? - chiediamo al tecnico -: «Sicuramente il segreto arriva dalla forza e dalla solidità di una società che è fatta di persone che non hanno creato tutto questo per lucrare sui ragazzi, ma semplicemente per passione e attraverso il lavoro quotidiano di dirigenti, allenatori e giocatori che circondano il mondo Soccer e stanno contribuendo alla crescita positiva di questa società».

Nella 25esima giornata del torneo di Promozione A, la Soccer Montalto sarà di scena in casa della DB Rossoblù Luzzi. La squadra di Pignataro con una vittoria al "San Francesco" avrebbe la certezza della permanenza in categoria con cinque turni d'anticipo, considerando gli attuali 15 punti di vantaggio sul Cotronei, squadra tra l'altro battuta sia all'andata che al ritorno: «Domenica sicuramente sarà una partita difficile - ci dice l'allenatore - perché incontriamo una grande squadra. Nessuna partita è però impossibile - continua Pignataro - . Ai miei ragazzi ho chiesto di non guardare la classifica, perché noi ad inizio stagione abbiamo preso un impegno con la società e dobbiamo mantenerlo facendo il massimo, ad ogni allenamento e soprattutto durante ogni partita. Dopo tireremo le somme».

Una volta conquistata la salvezza, Pignataro potrà già pensare anche al suo futuro, tra certezze e ambizioni: «Mi piace sempre parlare al plurale - ci dice - , perché in questi anni ho avuto la fortuna di essere affiancato da mister Sollazzo, dal prof Managó e da questa stagione anche dal mister Viola. I risultati positivi ottenuti non sono solo merito mio, ma soprattutto di tutto lo staff nel suo complesso, quindi il nostro obiettivo è sicuramente chiudere al meglio questa stagione e poi pensare al futuro. La nostra priorità è la Soccer Montalto - afferma in conclusione Pignataro - , certo come ovvio che sia, il sogno di tutto il mio staff è quello di lavorare nei professionisti e spero che un giorno potremo avere questa possibilità. Sognare non costa nulla».