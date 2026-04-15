La squadra rossoblù supera 4-1 la Promosport in finale e chiude un percorso trionfale. Il tecnico esalta il gruppo: «24 gol nella competizione, segno di determinazione e qualità»

La Soccer Montalto conquista la Coppa Calabria di Prima Categoria 2025/2.26 superando 4-1 la Promosport Lamezia al “Federale” di Catanzaro. Una finale indirizzata già nel primo tempo e gestita con autorità nella ripresa, con le firme di Vieira, Prete, Silva e Bouvet a suggellare il successo rossoblù.

Ma è soprattutto nelle parole del tecnico Piero Bria che si coglie il senso della vittoria: «Faccio i complimenti a questi ragazzi perché questo era un obiettivo della società. Portare a casa la Coppa era fondamentale e lo hanno fatto nel migliore dei modi».

L’allenatore della squadra cosentina sottolinea il dato che più racconta la cavalcata della Soccer: «Abbiamo segnato 24 gol in questa competizione, significa che i ragazzi l’hanno affrontata con cuore e determinazione. È un successo meritato».

Parole che descrivono un gruppo capace di mantenere sempre alta l’intensità, senza snaturarsi neanche nell’ultimo atto: «Hanno giocato questa Coppa con grande spirito – aggiunge Bria – e alla fine siamo riusciti a portarla a casa». Non manca, infine, il riconoscimento agli avversari: «Faccio i complimenti anche alla Promosport, bravi a tenere in vita la partita. Auguro loro il meglio per il campionato».