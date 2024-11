Si chiude con successo il campionato del mondo organizzato sul litorale catanzarese dalla Fipsas: due squadre spagnole sul podio, terza posizione per l'Italia.

La Spagna vince il XXVI Campionato del mondo per club di Surf Casting organizzato dalla Fipsas, federazione italiana sportiva e attività subacquee, sulla costa ionica catanzarese. Due le squadre spagnole sul podio, El Perdigal Trabucco ed El Giraldillo Team. In terza posizione l'Ialia con il club abruzzese Beachman Adriatico di Villa Magna. Un'esperienza più che positiva per la Federazione che promuove a pieni voti l'organizzazione e l'accoglienza da parte dei comuni coinvolti: Sellia Marina, Catanzaro Lido, Soverato e San Sostene. La competizione ha registrato la partecipazione di circa 65 atleti, divisi in 13 squadre, provenienti da Italia, Spagna, Francia, Olanda, Portogallo e Belgio.

«È stato un grande onore poter ospitare questo campionato mondiale - ha affermato Elia Grasso consigliere nazionale settore pesca di superficie della Fipsas nonchè membro dell'articolazione regionale - i concorrenti sono stati corretti e ci sono state belle competizioni. Una bellissima esperienza che ci ha dato l'opportunità di far conoscere i nostri luoghi, le nostre usanze e le gente calabrese che si è dimostrata all'altezza della manifestazione». Dunque si chiude con successo una settimana dedicata allo sport ma anche alla valorizzazione delle bellezze naturali delle coste calabresi, come ha sottolineato anche il sindaco di San Sostene Luigi Aloisio, che ha ospitato la prima e l'ultima gara della competizione. «Devo dire che questi sono posti eccezionali - ha aggiunto Maurizio Natucci presidente settore pesca di superficie Fipsas - ringrazio madre natura per queste meraviglie». ù