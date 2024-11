La Vibonese cade dopo otto risultati utili consecutivi e dopo tre vittorie di fila. Sorride alla Reggina, infatti, il derby ad alta quota e, di conseguenza, con un'importante posta in palio. Uno 0-1 che, a onor del vero, la squadra amaranto ha meritato per quanto fatto vedere nell'arco della partita e quasi sempre in gestione del match. Buon approccio degli uomini di Trocini. Agli sgoccioli dell'intervallo, Salandria è costretto a uscire per un colpo subito in campo e al suo posto entra Urso. Proprio a quest'ultimo bastano sessanta secondi precisi per firmare quello che sarà il gol-vittoria: cross dalle retrovie di Vesprini e colpo di testa del nuovo entrato a battere Illipronti per il gol che proietta la Reggina al secondo posto.

Le parole di mister Facciolo

Nella consueta conferenza stampa post gara, è mister Michele Facciolo ad analizzare la gara: «Chi pensava che fosse la Reggina vista una settimana fa si sbagliava di grosso. Lo sapevamo e avevamo preparato la partita anche in base alla loro aggressività. Quello che non abbiamo fatto è non aver messo quella personalità nel venire fuori giocando da dietro e alimentando il nostro calcio, poiché non riuscivamo a trovare le linee di passaggio e non siamo stati bravi a far salire la squadra. Ho fatto comunque i complimenti ai miei ragazzi e sono sicuro che per noi questa è esperienza e ci fa capire che quando incontriamo squadre con questo atteggiamento dobbiamo trovare delle soluzioni. Nell'intervallo ho parlato con i due centrali, cercando qualche soluzione per allungare la squadra ma non ci siamo riusciti. Nel secondo tempo quello che mi è dispiaciuto è il fatto che quando la Reggina è venuta meno noi siamo mancati». E ancora: «Mercoledì c'è il recupero contro l'Acireale così abbiamo l'occasione di smaltire velocemente la sconfitta e are una grande prestazione».