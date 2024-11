La Reggina dà il bentornato a Trocini come meglio non poteva fare. Amaranto convincenti sin dalle prime battute e meritatamente avanti a fine primo tempo grazie alla rete di Urso, appena entrato al posto di un malconcio Salandria. Nel secondo tempo la Vibonese fa troppo poco per acciuffare il pareggio, anzi è sempre la Reggina a rendersi maggiormente pericolosa. La società dello Stretto supera momentaneamente i conterranei e vola al terzo posto, a due punti da Siracusa e Scafatese – entrambe vittoriose, rispettivamente contro Licata e Locri.

Primo tempo a tinte amaranto

Subito aggressivi gli amaranto: Porcino conquista un corner, battuto corto per Perri – il quale manda al bar un avversario con una finta e impegna Illipronti sul suo palo. La Vibonese reagisce di rimessa: errore di Vesprini in costruzione e rossoblù che mandano al tiro Giunta, attento Martinez. Al 10’ Milazzo tenta l’eurogoal da centrocampo: pallone di poco alto sopra la traversa. Al quarto d’ora primo cambio forzato per Trocini: fuori Porcino per infortunio, dentro Laaribi.

Al 27’ buona combinazione tra Perri e Barillà, tiro cross di quest’ultimo ma fa buona guardia Capone. Sul corner seguente Adejo sfiora il goal di testa. La Reggina continua a spingere: fallo in area (che sembrava esserci) non fischiato a Vesprini. Poco dopo va vicino al goal Perri dal limite dell’area. Fioccano le occasioni per gli amaranto: ancora da corner spizzata di Cham e colpo di testa di poco alto di Girasole.

C’è una sola squadra in campo: Ragusa in mezzo per Barranco, salva Illipronti sul colpo di testa dell’argentino. Altro cambio forzato per Trocini: Salandria non ce la fa, al suo posto Urso. Il meritato vantaggio arriva proprio nel finale di tempo: bel cross di Vesprini e Urso, lasciato solo in area di rigore, insacca facilmente di testa.

Gli amaranto difendono il vantaggio: vittoria meritata

La Reggina ricomincia da dove aveva lasciato: grande azione sviluppata sulla destra da Girasole e Ragusa, il numero 11 mette in mezzo dove Barranco non centra però il colpo grosso. Ancora amaranto pericolosi: traversone di Urso e Perri manca cattiveria di testa, colpendo troppo debolmente. Si fa viva anche la Vibonese: su azione di corner, il neo entrato Marras pennella in mezzo per capitan Favo, il quale non inquadra lo specchio. La partita si innervosisce, la Reggina si difende bene, la Vibonese oggi è sotto tono. Termina 0-1, tre punti pesanti per gli amaranto alla prima di Trocini.

Il tabellino

VIBONESE (4-3-3): Illipronti; Fontanelli, Capone, Germinio, Squillace; Giunta (56’ Marras), Favo (83’ Atteo), Milazzo (46’ Aronica); Terranova, Alagna, Simonelli (73’ Ribaudo). A disposizione: Marano, Atteo, Marras, Santiago, Aronica, Cardinale, Cosmano, Ribaudo, Castillo. All. Facciolo

REGGINA (4-3-3): Martinez; Vesprini, Girasole, Adejo, Cham (75’ Giuliodori); Porcino (14’ Laaribi), Salandria (44’ Urso); Barillà; Ragusa (83’ Curiale), Barranco (79’ Provazza), Perri. A disposizione: Katsaros, Giuliodori, Urso, Provazza, Laaribi, Bonacchi, Curiale, Aluisi, Renelus. All. Trocini

Arbitro: Davide Galiffi di Alghero. Assistenti: Steven La Regina di Battipaglia e Gabriele Federico di Agropoli

Marcatori: 45’ Urso (REG)

Ammoniti: 28’ Ragusa (REG), 33’ Salandria (REG), 81’ Laaribi (REG), 83’ Barillà (REG), 89’ Perri (REG), 89’ Squillace (VIB). Recupero: 3’ pt, 5’ st