I rossoblù perdono in casa per 0 a 1 contro la capolista Siracusa. Il tecnico nel post gara: «Settimana prossima inizierà la sosta e ricaricheremo le pile. Arriverà anche qualche rinforzo»

La Vibonese termina il suo 2024 casalingo con una sconfitta (la seconda di fila allo stadio Luigi Razza) contro la capolista Siracusa e, adesso, la forbice dalla vetta si allarga a sette punti, con i rossoblù che vengono staccati anche da Scafatese e Sambiase. Primo tempo di sostanziale equilibrio, anche se è proprio la Vibonese ad avere la chances più ghiotta per passare in vantaggio con Squillace che, dalla sinistra, mette il pallone in mezzo verso Giunta che calcia ma trova la risposta di Iovino. Nella ripresa quello che sarà il gol partita: Limonelli vede il movimento di Di Grazia e calibra un filtrante millimetrico che mette il suo compagno praticamente davanti al portiere. Tocco sotto e gol.

Le parole di mister Facciolo

Nel post partita, nella consueta conferenza stampa, ecco le parole del tecnico rossoblù, Michele Facciolo: «Quando la partita è finita io ho fatto i complimenti ai miei ragazzi perché, a mio avviso, è stata una delle partite più belle della stagione finora. Nel primo tempo potevamo fare anche più di un gol e poi, nella ripresa, su un nostro errore in uscita subiamo gol. A ciò si è aggiunto l'improvviso nubifragio che ha dato problemi all'illuminazione ma era difficile giocare». E ancora: «A questa squadra non manca nulla, e lo ha dimostrato in questa partita esprimendo qualità contro un avversario forte e primo in classifica. Probabilmente dobbiamo migliorare negli ultimi venti metri, perché quando arriviamo non riusciamo a concludere e concretizzare. Abbiamo avuto almeno tre palle-gol ma se non le sfrutti, soprattutto contro un avversario come il Siracusa, è normale che paghi l'errore. Settimana prossima inizierà la sosta e ricaricheremo le pile. Arriverà anche qualche rinforzo».