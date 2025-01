Un ruggito forte quello della Vibonese che apre il suo 2025 nel miglior modo possibile. La squadra rossoblù ritrova la vittoria dopo due sconfitte consecutive e con un andamento che aveva visto un solo successo nelle ultime quattro uscite del 2024. La fame però era tanta e si è vista tutta nel match contro la Nissa, valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie D (Girone I) che coincideva con la prima giornata di ritorno. Partita già ampiamente chiusa nella prima frazione dal momento i locali sono andati a riposo addirittura sul triplo vantaggio. Apre le danze il nuovo acquisto Napolitano, imbeccato splendidamente dall'altro volto nuovo Nunziante. Il raddoppio è opera di Caporale, servito da Terranova, mentre il tris è a cura ancora una volta di uno straripante Napolitano. Il definito poker, e il punto esclamativo, lo mette Germinio in pieno recupero.

Le parole di Facciolo

Una vittoria importante dunque, che permette di rosicchiare un po' di terreno ai vertici, complice anche il contemporaneo big match tra la capolista Siracusa e il Sambiase secondo, prossimo avversario. In conferenza stampa post partita si è espresso mister Facciolo: «Penso che dopo la sosta, portare una prestazione del genere e contro una squadra importante e che ha giocatori di livello, non era scontato. Un successo, questo contro Nissa, che ci permette di restare lassù insieme alle altre. Una gara che si è messa bene sin da subito anche perché abbiamo concesso poco agli avversari, i quali si sono resi pericolosi solo una volta, con quell'occasione di Diaz ma lì è stato prodigioso il nostro portiere Bolzon». In porta il nuovo arrivato dunque, ma anche il primo gol è interamente frutto dei nuovi acquisti (Napolitano-Nunziante): «Di questo devo ringraziare il direttore sportivo Ettore Meli - continua il tecnico - poiché da un anno e mezzo che lavoro con lui, mi ha sempre messo in condizione di puntare su determinati ragazzi che sposassero pienamente il mio calcio e dunque funzionali al progetto. Poi possiamo anche perdere, ma l'importante è che la squadra abbia delle idee e il gioco soprattutto. Oggi aver potuto mettere un portiere Under ci ha messo in condizione di poter giocare con Nunziante terzino destro». Adesso testa al Sambiase secondo in classifica e vera sorpresa di questo campionato. Vittoria speciale inoltre, come spiega mister Facciolo: «Dedichiamo la vittoria alla moglie di Giacalone, scomparsa prematuramente qualche giorno fa».