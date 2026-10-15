«La U.S. Vibonese Calcio è lieta di annunciare l’accordo di media partnership con il Gruppo Pubbliemme e il Network LaC, che accompagneranno il club rossoblù per tutta la stagione sportiva 2026/2027». È quanto si legge in una nota diffusa dal

club che rappresenta nel torneo di Serie D la città di Vibo Valentia.

«Pubbliemme è una realtà di riferimento in Calabria nella concessione di spazi pubblicitari e nella comunicazione outdoor. Attraverso la Società Editoriale Diemmecom, il Gruppo edita il Network LaC, che comprende LaC TV, sul canale 11 del digitale terrestre, LaC OnAir, sul canale 17, e le testate online LaC News24, IlVibonese.it, CosenzaChannel.it, CatanzaroChannel.it, IlReggino.it, LaCapitalenews.it e LaCityMag.it. Al sistema dell’informazione si affianca il circuito digitale dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, con gli studi della suite LaC OnAirport».

«Grazie all’accordo – continua la nota - la Vibonese avrà una presenza costante su tutti i mezzi del Gruppo. Le attività della squadra troveranno spazio sugli schermi di LaC TV, sulle pagine di LaC News24 e IlVibonese.it, dove saranno pubblicati anche i comunicati ufficiali della società, e sugli impianti digitali dello scalo lametino, dove il marchio rossoblù sarà visibile ogni giorno a migliaia di passeggeri in transito. Il racconto della stagione potrà così raggiungere un pubblico regionale, ben oltre i confini della provincia».

«Al centro della collaborazione c’è "Pianeta Rossoblù”, il format televisivo settimanale interamente dedicato alla Vibonese, prodotto dal Network LaC e realizzato nella Suite Aeroportuale dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Ogni settimana, tesserati e dirigenti del club saranno ospiti in studio per raccontare il cammino della squadra nel campionato di Serie D e offrire ai tifosi un appuntamento fisso con i colori rossoblù.

Per la società, l’intesa rientra nel percorso di sviluppo delle partnership avviato dalla dirigenza, che punta a rafforzare la presenza del club sui media e il legame con la comunità vibonese e calabrese».

«Avere al nostro fianco il Gruppo Pubbliemme e il Network LaC è per la Vibonese un segnale importante. Da presidente sento la responsabilità di far crescere il club anche fuori dal campo. Poter contare sulla televisione, sull’informazione online e sugli schermi dell’aeroporto di Lamezia significa portare il nome della Vibonese davanti a un pubblico molto più ampio. Pianeta Rossoblù sarà per i tifosi un appuntamento fisso con la squadra e ringrazio la Direzione Generale per aver creduto nel nostro progetto», dichiara Rino Putrino, presidente della U.S. Vibonese Calcio.

«Sostenere la Vibonese e il suo progetto – spiega l’editore Domenico Maduli – è una scelta che rientra pienamente in quello che è da sempre il DNA di questa azienda. Negli anni abbiamo strutturato il nostro network partendo non solo dalla Calabria, ma soprattutto dalla provincia di Vibo Valentia, dalla quale non ci siamo mai allontanati, perché il nostro intento era quello di costruire qualcosa di sano in questo territorio. Crediamo nell’importanza dei valori e dei sani principi che lo sport porta con sé, anche per le importanti ricadute sociali e culturali delle società sportive, che vanno sostenute con ogni mezzo. Continueremo a lavorare con la Vibonese e con lo sport in generale, in continuità con quanto di importante è stato fatto negli anni con il presidente Caffo, oggi presidente onorario del club».

«La U.S. Vibonese Calcio – si legge nella nota - ringrazia il Gruppo Pubbliemme e il Network LaC per la fiducia accordata e dà il benvenuto al nuovo media partner nella famiglia rossoblù.»